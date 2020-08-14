Little Big выпустили новый клип, в котором стали едой: тако против Пухляша, Ильич в одежде из лапши
Группа Little Big 14 августа выпустила клип к новой песне Tacos. Историю посвятили любви к еде, а всех участников бэнда одели в костюмы из лапши, пиццы, тако или засунули в хот-дог.
На первых минутах ролика герой-пухляш забегает на кухню – очевидно, после пробежки; скидывает спортивный костюм, потирает руки и собирается поесть. В этот момент еда, которой оказываются переодетые участники Little Big, оживает и начинает петь.
Текст состоит из перечислений блюд от тако и буррито до пиццы, карри и борща, а также фраз «I like to eat, you like to eat / Everybody wanna have a dinner like me (Я люблю поесть, ты любишь поесть/ Все мечтают о таком ужине, как у меня). Илья Прусикин – Ильич – появляется костюме из лапши быстрого приготовления и прыгает в кастрюлю с водой, другие участники играют на синтезаторе из батона или танцуют в платьях из лаваша. Видео длится три минуты – всё это время у главного героя в микроволновке готовится горячий бутерброд. Видение с поющей едой исчезает, как только печь отключается.
Фото: кадр из клипа/LittleBig/YouTube
Танцовщик Дмитрий Красилов, которого пользователи прозвали «пухляшом» стал популярным после клипа «Uno», где он появляется в голубом спортивном костюме. Фанаты просили поехать группу на «Евровидение» в расширенном составе и говорили, что Красилов – их любимый герой. Конкурс в этом году не прошёл из-за коронавируса, однако мужчина успел сняться в уже привычном амплуа в работах других российских групп, в частности, в клипе хита «Плачу на техно» музыкантов Cream Soda и «Хлеб».
Новую работу Little Big поклонники восприняли неоднозначно. Многие написали, что трек «недостаточно взрывной» и музыканты «теряют хватку».
«Фонтанка.ру»
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