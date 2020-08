Little Big выпустили новый клип, в котором стали едой: тако против Пухляша, Ильич в одежде из лапши

√руппа Little Big 14 августа выпустила клип к новой песне Tacos. »сторию посв€тили любви к еде, а всех участников бэнда одели в костюмы из лапши, пиццы, тако или засунули в хот-дог.

Ќа первых минутах ролика герой-пухл€ш забегает на кухню – очевидно, после пробежки; скидывает спортивный костюм, потирает руки и собираетс€ поесть. ¬ этот момент еда, которой оказываютс€ переодетые участники Little Big, оживает и начинает петь.

“екст состоит из перечислений блюд от тако и буррито до пиццы, карри и борща, а также фраз «I like to eat, you like to eat / Everybody wanna have a dinner like me (я люблю поесть, ты любишь поесть/ ¬се мечтают о таком ужине, как у мен€). »ль€ ѕрусикин – »льич – по€вл€етс€ костюме из лапши быстрого приготовлени€ и прыгает в кастрюлю с водой, другие участники играют на синтезаторе из батона или танцуют в плать€х из лаваша. ¬идео длитс€ три минуты – всЄ это врем€ у главного геро€ в микроволновке готовитс€ гор€чий бутерброд. ¬идение с поющей едой исчезает, как только печь отключаетс€.





‘ото: кадр из клипа/LittleBig/YouTube ‘ото: кадр из клипа/LittleBig/YouTube

“анцовщик ƒмитрий расилов, которого пользователи прозвали «пухл€шом» стал попул€рным после клипа «Uno», где он по€вл€етс€ в голубом спортивном костюме. ‘анаты просили поехать группу на «≈вровидение» в расширенном составе и говорили, что расилов – их любимый герой. онкурс в этом году не прошЄл из-за коронавируса, однако мужчина успел сн€тьс€ в уже привычном амплуа в работах других российских групп, в частности, в клипе хита «ѕлачу на техно» музыкантов Cream Soda и «’леб».

Ќовую работу Little Big поклонники восприн€ли неоднозначно. ћногие написали, что трек «недостаточно взрывной» и музыканты «тер€ют хватку».

