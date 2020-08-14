Покрас Лампас создал новые работы в Екатеринбурге, и их сразу испортили хейтеры. Художник попросил горожан о помощи
Художник Покрас Лампас расписал вентиляционный куб в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, где несколько лет назад власти собирались строить храм, а на одном из зданий завода «Уралмаш» составил манифест каллиграфутуризма. Работы не прожили и суток: к утру 14 августа их испортили вандалы, нарисовав поверх половые органы.
В ответ Лампас записал ироничное обращение и выложил его в Stories в Instagram. «Я вообще считаю, что искусство на улицах принадлежит всем. /.../ Разве я могу, как человек с дизайнерским вкусом, спорить с настолько невероятным художественным взглядом и желанием проявить себя на улицах?», – сказал он и предложил всем горожанам днём в пятницу прийти к кубу в сквере, взяв с собой краски и кисти, и помочь ему восстановить рисунок.
Фото: скриншот с инстаграма pokraslampas
В Екатеринбург каллиграф приехал на «партизанский» фестиваль независимого уличного искусства «Карт-бланш», участники которого создают работы без согласования с городскими властями. Как отмечает издание «It’s my city» противники проекта регулярно портят работы стрит-артистов и даже ведут хейтерские группы в социальных сетях.
Это не первый раз, когда произведения Покраса Лампаса быстро утрачивают первоначальный вид. Летом 2019 года его «Супрематический крест» площадью 6686 квадратных метров на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге закатывали в асфальт, а православные активисты устраивали протесты, усмотрев в работе оскорбление религиозных чувств. Закрасить рисунок призывала директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова. Лампас уверил, что не намеревался никого обидеть, переработал эскиз и осенью 2019 года создал новый рисунок. Как он сообщил в начале августа, всё это время в работе было зашифровано каллиграфическое послание, которое не смогли прочесть горожане и СМИ. Буквы в «Кресте» складываются в текст: «Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство». Как сообщил автор, рассказать об этом он решил в поддержку фестиваля «Карт-бланш».
«Фонтанка.ру»
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