Покрас Лампас рассказал о тайной надписи, которую россияне год не замечали на «Метасупрематическом Кресте»

Петербургский художник Покрас Лампас рассказал о смысле своей работы «Метасупрематический Крест», которую в октябре 2019 года он восстановил в Екатеринбурге после того, как первый вариант закрасили коммунальщики. Как 3 августа сообщил каллиграф в социальных сетях, он зашифровал в рисунке послание: «Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство». За год его не смог прочитать никто.





Фото: скриншот с инстаграма pokraslampas Фото: скриншот с инстаграма pokraslampas

«О новом тексте не знал никто — ни медиа, ни Стенограффия @stenograffia, только круг очень близких друзей. И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст — притом, что он попал во все СМИ крупным планом, и возможность его прочесть была целый год», — написал художник в своём Instagram

По его словам, раскрыть смысл «Креста» сейчас он решил в поддержку фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», который должен пройти в Екатеринбурге в середине августа. Художники-участники работают без согласования с местными властями, Покрас Лампас пообещал привезти в город и свои работы.

Годом ранее в Екатеринбурге вокруг его рисунка «Супрематический крест» разразился скандал. Сначала черно-серебряную фигуру на красном фоне площадью 6686 квадратных метров на площади Первой Пятилетки на Уралмаше закатали в гудрон рабочие. После этого закрасить работу призвала директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова, а её идею поддержали верующие, которые усмотрели в изображении оскорбление религиозных чувств. Художник уверил, что, рисуя для фестиваля «Стенограффия» не хотел никого обидеть, и переработал эскиз. От предыдущего варианта осталась цитата из манифеста Казимира Малевича: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу».

«Фонтанка.ру»