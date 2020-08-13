Минкульт предложил приглашать больше зрителей на музейные мероприятия и расширить экскурсионные группы

13 августа 2020, 23:41
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Министерство культуры просит Роспотребнадзор разрешить проведение в музеях массовых мероприятий больше, чем с полусотней участников, а также увеличить допустимую численность посетителей организованных экскурсий до 20 человек. За безопасностью при этом обещают следить: людей попросят не подходить друг к другу ближе, чем на расстояние одного метра.

Как вечером 13 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Роспотребнадзора, обращение Минкульта рассмотрят в ближайшее время и, возможно, скорректируют нынешние рекомендации «с учетом эпидемиологической обстановки». Отмечается, что ранее расширить экскурсионные группы разрешили музеям в Москве. Точное количество участников каждая организация определяет самостоятельно, максимальное количество – 20 людей за раз.

Петербургские музеи, хотя и сохраняют правила посещения «по сеансам», в конце июля решили пускать горожан чаще. Так, в Русском музее сочли, что заходить внутрь безопасно могут партии по 10 человек каждые 10 минут.

Михаил Пиотровский накануне заявил о том, что Эрмитаж начинает прием туристических групп численностью не больше пяти человек со следующей недели. Сотрудники оценят, насколько экскурсанты будут «мешать индивидуальным посетителям» и не создадут ли столпотворения в залах.

«Фонтанка.ру»

Улицы невидимых рисунков. Как петербургские стрит-артисты создают секретные галереи в домах и заводах, пока вы ходите мимо

13 августа 2020, 10:15
Споры о легализации уличного искусства в Петербурге ведутся не первый год: они обостряются в моменты, когда коммунальщики закрашивают изображения всем известных личностей, как это произошло с Иосифом Бродским, и ослабевают в периоды без скандалов. Параллельно с «уличными войнами», в конце июля было объявлено о том, что при поддержке Смольного и ЗакСа в городе организуют школу граффити. И рисовать там будут «патриотичные» работы. Корреспондент «Фонтанки» узнал, где спрятаны сотни артов художников, которые не собираются рисовать по указке, и оказался в заброшенном цехе, в закрытом санатории и на рынке, которые можно хоть сейчас превращать в арт-пространства.

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