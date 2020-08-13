Минкульт предложил приглашать больше зрителей на музейные мероприятия и расширить экскурсионные группы
Министерство культуры просит Роспотребнадзор разрешить проведение в музеях массовых мероприятий больше, чем с полусотней участников, а также увеличить допустимую численность посетителей организованных экскурсий до 20 человек. За безопасностью при этом обещают следить: людей попросят не подходить друг к другу ближе, чем на расстояние одного метра.
Как вечером 13 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Роспотребнадзора, обращение Минкульта рассмотрят в ближайшее время и, возможно, скорректируют нынешние рекомендации «с учетом эпидемиологической обстановки». Отмечается, что ранее расширить экскурсионные группы разрешили музеям в Москве. Точное количество участников каждая организация определяет самостоятельно, максимальное количество – 20 людей за раз.
Петербургские музеи, хотя и сохраняют правила посещения «по сеансам», в конце июля решили пускать горожан чаще. Так, в Русском музее сочли, что заходить внутрь безопасно могут партии по 10 человек каждые 10 минут.
Михаил Пиотровский накануне заявил о том, что Эрмитаж начинает прием туристических групп численностью не больше пяти человек со следующей недели. Сотрудники оценят, насколько экскурсанты будут «мешать индивидуальным посетителям» и не создадут ли столпотворения в залах.
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