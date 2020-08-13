Опубликована программа фестиваля «Балтийский дом». По афише прошла государственная граница

Театр «Балтийский дом» обнародовал программу одноименного осеннего фестиваля. Один из крупнейших театральных форумов Петербурга пройдет в 30-й раз, с 1 по 26 октября.

В этом году программа поделена надвое государственной границей. Российские коллективы будут выступать в Петербурге, вживую и в присутствии зрителей (в основном, на сценах «Балтийского дома»). А прибалтийские — транслироваться онлайн из Таллина и Вильнюса.

Среди тех, кого ждут в Петербурге, – Московский театр юного зрителя со спектаклем Генриетты Яновской «Пьяный Амур» (5 октября) и «Кто боится Вирджинии Вулф» Камы Гинкаса (8 октября). Театр Романа Виктюка привезет «Отравленную тунику» по Николаю Гумилеву (10 октября), а екатеринбургский Коляда-театр покажет «Оптимистическую трагедию» (14 октября) и «Раскольникова» (15 октября).

Приедет и «Сатирикон» имени Аркадия Райкина — на основной сцене Молодежного театра на Фонтанке 17 октября он сыграет «Дорогую Елену Сергеевну» в постановке Владимира Жукова по Людмиле Разумовской.

Еще один гранд — Российский академический молодежный театр — везет «Ромео и Джульетту» режиссера Егора Перегудова (22 октября). Две постановки покажет «Школа современной пьесы» – это «Все тут» по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера «Наш городок» в постановке Дмитрия Крымова (24 октября) и «Фаина. Эшелон» Иосифа Райхельгауза (26 октября).

Полное расписание доступно на сайте театра, о начале продаж сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что петербургские театры планируется открыть в первой декаде сенгября.

«Фонтанка.ру»