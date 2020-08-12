Женский клан и Кремль посреди леса. Опубликован трейлер фильма Литвиновой, музыку для которого написала Земфира
В сети появился трейлер ленты «Северный ветер» о том, как «женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви», а «любое их желание исполнялось», пока не начался хаос.
В ролике, опубликованном на YouTube-канале прокатчика, компании Sony Pictures, рассказывается о том, что семья главных героев была настолько влиятельна, что даже в сутках у них был лишний час. Зрители видят, как они празднуют Новый год, и в этот момент привычный порядок вещей рушится. Что именно происходит — неясно, однако клан теряет власть, а силы начинают «переходить от одного к другому, сея войны и болезни». Внутри семьи не прекращаются склоки, женщины ревнуют друг друга к герою актёра Антона Шагина по имени Бенедикт. В кадре мелькают заснеженные поля, деревни, сосновый лес, посреди которого стоит Кремль, и пустой вагон метро.
Фото: скриншот из трейлера
В «Северном ветре», снятом по одноимённой пьесе Литвиновой, которую до этого ставили в в МХТ им. Чехова, также снялись Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Татьяна Пилецкая, Ульяна Добровская, Максим Суханов, певица Хибла Герзмава и сама Рената Литвинова.
Лента выйдет на большие экраны 26 ноября.
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