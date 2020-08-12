Эрмитаж возвращает тургруппы и льготы школьникам, но число посетителей продолжат ограничивать и после пандемии
Государственный Эрмитаж продолжает восстанавливаться после изоляции: спустя месяц работы в новом режиме Михаил Пиотровский объявил о планах вернуть еще одну льготную категорию на ежедневной основе — школьников (сейчас они проходят бесплатно лишь в третий четверг месяца, вместе со студентами и многодетными семьями). На первых порах количество бесплатных билетов для учащихся школ в обычные дни будет квотировано. С какого числа эта льгота будет возвращена — пока не сообщается.
Что характерно, директор музея упомянул о том, что ограничение общего числа посетителей сохранится в том или ином виде и после пандемии. Помимо проблемы безопасности экспонатов, это решит и наболевшие вопросы очередей и толп в залах: они уйдут в прошлое. Какой именно будет новая система посещения — будет зависеть от успеха реализации на практике тех или иных мер, вводимых в текущий период.
«Сейчас мы наблюдаем в залах практически идеальную обстановку, когда почти столько народу в каждый момент, сколько и должно быть, – рассказал Пиотровский в видеообращении в посетителям 12 августа. – Конечно, людей будет больше, но можно предупреждать, что тех громадных толп, которые бывали прежде в это время, наверное, не будет, мы постараемся не допускать. Для этого будут [продуманы] разные схемы работы музея».
Пиотровский также анонсировал, что уже со следующей недели Эрмитаж начинает прием туристических групп численностью не больше пяти человек.
«Это дополнение к общему потоку, и посмотрим, насколько они будут мешать индивидуальным посетителям», – объяснил он.
Директор музея рассказал о выставочной программе на ближайшее время: выставка Ассирии из Британского музея в манеже Малого Эрмитажа, которую последний месяц в качестве компенсации за неудобства разрешали посетить бесплатно, в настоящее время закончила работу и возвращается в Великобританию. Ей на смену в ноябре, уже в платном формате, придет большая выставка «Железный век». Также в сентябре начнут работу выставки современного китайского художника Чжан Хуань в Николаевском зале Эрмитажа (с 9 сентября) и выставка-посвящение Рембрандту, главным создателем которой является Александр Сокуров, и которая представляла Россию на прошлой Венецианской биеннале (с 15 сентября, в Главном Штабе).
Ранее Эрмитаж вернул бесплатный вход для детей до 7 лет на повседневной основе и разрешил экскурсии до пяти человек в составе группы. Все вводимые в этот, коронавирусный, период ограничения являются временными и видоизменяются в зависимости от преобладающих просьб посетителей.
«Фонтанка.ру»
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