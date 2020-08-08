Во дворы РНБ пустят читателей. Первый откроют ко Дню города

Внутренние дворы исторического здания Российской национальной библиотеки на Садовой улице станут частью библиотечного пространства. Перспективы их открытия обсуждались на встрече генерального директора РНБ Александра Вершинина с председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым.

Как сообщает Городское туристско-информационное бюро, РНБ станет ключевой частью «интеллектуально-букинистического района», в который также войдут Михайловский манеж, библиотека Маяковского и книжный магазин «Подписные издания». Район будут комплексно продвигать в рамках программы «новой туристической географии».

В РНБ уточнили, что проект открытия для посетителей внутренних дворов согласований с комитетами на первых порах не потребует: их не будут перестраивать, перекрашивать и накрывать — речь идёт о благоустройстве. Причем первый двор совсем невелик по размерам: примерно 10 на 20 метров.

«Они будут благоустраиваться, там требуется асфальтирование и другие работы, они будут проводиться и за счёт участия города, как планируется, и за счёт библиотеки, — рассказал «Фонтанке» заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки по информатизации и массовым коммуникациям Валентин Сидорин. — Возможно, будут привлечены инвесторы, которые потом смогут в этих дворах сувенирные лавки открыть, что-то сделать по привлечению туристов и читателей библиотеки".

По его словам, открытие дворов позволит водить экскурсии, не заводя их в административное здание.

Ранее стало известно о создании «Арт-района», который включит пространство Новой Голландии, ГЦСИ, ЦВЗ «Манеж» и будущего креативного кластера «Почтовый квартал». У Академии Штиглица и её музея появится «Дизайн-квартал»; креативно-досуговый район будет создан на набережной Карповки — рядом с Ленполиграфмашем. Научно-познавательный район — между Люмьер-Холлом и пространством «Ткачи».

Наработки проекта «новой туристической географии» представят на Международном культурном форуме.

Открытие дворов РНБ для публики обсуждается не первый год. В сентябре 2018 года новый директор Александр Вершинин, развивая идеи своего предшественника, говорил о возможности их использования как новых пространств для чтения и времяпрепровождения.

«Фонтанка.ру»