Во дворы РНБ пустят читателей. Первый откроют ко Дню города

08 августа 2020, 14:40
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Внутренние дворы исторического здания Российской национальной библиотеки на Садовой улице станут частью библиотечного пространства. Перспективы их открытия обсуждались на встрече генерального директора РНБ Александра Вершинина с председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым.

Как сообщает Городское туристско-информационное бюро, РНБ станет ключевой частью «интеллектуально-букинистического района», в который также войдут Михайловский манеж, библиотека Маяковского и книжный магазин «Подписные издания». Район будут комплексно продвигать в рамках программы «новой туристической географии».

В РНБ уточнили, что проект открытия для посетителей внутренних дворов согласований с комитетами на первых порах не потребует: их не будут перестраивать, перекрашивать и накрывать — речь идёт о благоустройстве. Причем первый двор совсем невелик по размерам: примерно 10 на 20 метров.

«Они будут благоустраиваться, там требуется асфальтирование и другие работы, они будут проводиться и за счёт участия города, как планируется, и за счёт библиотеки, — рассказал «Фонтанке» заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки по информатизации и массовым коммуникациям Валентин Сидорин. — Возможно, будут привлечены инвесторы, которые потом смогут в этих дворах сувенирные лавки открыть, что-то сделать по привлечению туристов и читателей библиотеки".

По его словам, открытие дворов позволит водить экскурсии, не заводя их в административное здание.

Ранее стало известно о создании «Арт-района», который включит пространство Новой Голландии, ГЦСИ, ЦВЗ «Манеж» и будущего креативного кластера «Почтовый квартал». У Академии Штиглица и её музея появится «Дизайн-квартал»; креативно-досуговый район будет создан на набережной Карповки — рядом с Ленполиграфмашем. Научно-познавательный район — между Люмьер-Холлом и пространством «Ткачи».

Наработки проекта «новой туристической географии» представят на Международном культурном форуме.

Открытие дворов РНБ для публики обсуждается не первый год. В сентябре 2018 года новый директор Александр Вершинин, развивая идеи своего предшественника, говорил о возможности их использования как новых пространств для чтения и времяпрепровождения.

«Фонтанка.ру»

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