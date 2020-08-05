Петербургские театры и концертные залы планируют открыть в первой декаде сентября. Комитет по культуре спросил их о репертуаре
Петербургские театры и концертные организации городского подчинения, опрошенные «Фонтанкой», а также негосударственные коллективы, получили 5 августа письмо от Комитета по культуре, в котором им сообщили о предполагаемой дате, с которой они могут начать работать.
«Предполагаемая дата открытия — первая декада сентября», – говорится в сообщении.
Для оценки готовности учреждений культуры к новому сезону, их попросили до 11 августа направить в Комитет количество мест в зрительном зале и схему рассадки, нормативный акт, утверждающий стандарт безопасности по предупреждению распространения коронавируса (с учетом рекомендаций «Роспотребнадзора»), а также нормативный акт, утверждающий порядок возврата полной стоимости билета в случае отмены. Кроме того, учреждения культуры поделятся своими афишами на сентябрь.
В свою очередь в Александринском театре, который имеет федеральное подчинение, «Фонтанке» сообщили, что надеются начать работу примерно в те же сроки, и за соответствующим разрешением уже обратились в «Роспотребнадзор».
Напомним, 3 августа на заседании правительства Александр Беглов поручил комитету по культуре разработать план мероприятий с необходимыми мерами безопасности и подготовить театры к работе со зрителями. Тогда обсуждалась возможность начала работы театров в сентябре, но без конкретного интервала. Впрочем, окончательное слово по-прежнему за Роспотребнадзором.
Разрешение начать работу позволит негосударственным коллективам, большинство из которых были закрыты на время коронавируса без необходимой компенсации со стороны государства, сократить свои потери и начать зарабатывать.
«Фонтанка.ру»
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