Стивен Кинг скоро выпустит новый роман. Там будет убийца «с того света»
Новый роман Стивена Кинга под названием «Позже» («Later») о мальчике с необычными способностями выйдет в марте 2021 года. Об этом накануне, 3 августа, в Twitter сообщил сам писатель и показал обложку книги. На ней изображён ребёнок и девушка, стоящие рядом с автомобилем. «Только у мёртвых нет секретов», – гласит слоган рядом.
По информации The Independent, главный герой романа – ребёнок по имени Джейми Конклин, который способен «видеть и узнавать то, что не могут другие». Он помогает полиции Нью-Йорка расследовать дело умершего убийцы, собирающегося творить зло и нанести удар с того света. Мальчик может использовать свою силу и остановить его, но за это ему придётся заплатить «страшную цену».
Next year. March. pic.twitter.com/h0D7L9dNF2— Stephen King (@StephenKing) August 3, 2020
Редактор издательства Hard Case Crime Чарльз Ардай назвал произведение «прекрасной историей о взрослении и встрече с собственными демонами – и в метафорическом, и в прямом смысле».
Роман Стивена Кинга «Институт», который вышел на русском языке весной 2020 года и, по мнению литературного обозревателя «Фонтанки», стал одной из лучших книг марта, также рассказывает о мальчике с суперспособностями и о секретной организации, куда со всей Америки привозят таких детей.
«Фонтанка.ру»
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