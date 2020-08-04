Мокша, эрзя и шокша поделятся лучшим. Борис Гребенщиков тоже будет

Фестиваль Бориса Гребенщикова «Части света» в этом году состоится в живом формате. Встреча лучших музыкантов, играющих world music, пройдет в Юсуповском саду 12 сентября. Новая дата была объявлена 4 августа в группе проекта. Уточняется, что билеты, купленные на исходную дату (5 сентября), — будут действительны.

«2020 год выдался очень непростым. Последние 5 месяцев мы сосредоточенно следили за ситуацией в мире. Наступил июль и мы поняли, что во что бы то ни стало должны провести фестиваль в 2020 году – чтобы на исходе лета ухватить его за хвост и громко, по-музыкальному заявить миру – границ нет! Все беды – временны, а музыка и любовь — постоянны!» – объясняют свою решимость организаторы.

Среди участников фестиваля заявлены группа Markscheider kunst, трио виртуозов Владимира Волкова, Владимира Шуляковского и Виталия Погосяна, объединившихся под названием «Цвет граната», гусляр Ольга Глазова, этно-электронная группа OYME с музыкой и песнями финно-угорских народов мокша, эрзя и шокша, а также, конечно, сам Борис Гребенщиков и группа «Аквариум».





Фото: фото со страницы фестиваля https://vk.com/chastisveta Фото: фото со страницы фестиваля https://vk.com/chastisveta

Кроме живой музыки, на фестивале планируется сохранить международную ярмарку, мастер-классы по танцам разных народов и игре на музыкальных инструментах, лекции о путешествиях, детскую зону и кухни народов мира.

А вот общее число слушателей придется ограничить во имя соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Новые правила организаторы пообещали опубликовать на официальном сайте фестиваля.

Напомним, 23 июня для прослушивания в сети был выложен новый альбом БГ «Знак Огня». Пластинка состоит из 13 композиций. Ранее Гребенщиков рассказал о том, чем записи, вышедшие под именем «Аквариума» отличаются от тех, что подписаны БГ.

3 августа губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение подготовить к открытию театры.

«Фонтанка.ру»