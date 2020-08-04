Мокша, эрзя и шокша поделятся лучшим. Борис Гребенщиков тоже будет
Фестиваль Бориса Гребенщикова «Части света» в этом году состоится в живом формате. Встреча лучших музыкантов, играющих world music, пройдет в Юсуповском саду 12 сентября. Новая дата была объявлена 4 августа в группе проекта. Уточняется, что билеты, купленные на исходную дату (5 сентября), — будут действительны.
«2020 год выдался очень непростым. Последние 5 месяцев мы сосредоточенно следили за ситуацией в мире. Наступил июль и мы поняли, что во что бы то ни стало должны провести фестиваль в 2020 году – чтобы на исходе лета ухватить его за хвост и громко, по-музыкальному заявить миру – границ нет! Все беды – временны, а музыка и любовь — постоянны!» – объясняют свою решимость организаторы.
Среди участников фестиваля заявлены группа Markscheider kunst, трио виртуозов Владимира Волкова, Владимира Шуляковского и Виталия Погосяна, объединившихся под названием «Цвет граната», гусляр Ольга Глазова, этно-электронная группа OYME с музыкой и песнями финно-угорских народов мокша, эрзя и шокша, а также, конечно, сам Борис Гребенщиков и группа «Аквариум».
Фото: фото со страницы фестиваля https://vk.com/chastisveta
Кроме живой музыки, на фестивале планируется сохранить международную ярмарку, мастер-классы по танцам разных народов и игре на музыкальных инструментах, лекции о путешествиях, детскую зону и кухни народов мира.
А вот общее число слушателей придется ограничить во имя соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Новые правила организаторы пообещали опубликовать на официальном сайте фестиваля.
Напомним, 23 июня для прослушивания в сети был выложен новый альбом БГ «Знак Огня». Пластинка состоит из 13 композиций. Ранее Гребенщиков рассказал о том, чем записи, вышедшие под именем «Аквариума» отличаются от тех, что подписаны БГ.
3 августа губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение подготовить к открытию театры.
«Фонтанка.ру»
Пляски с хлебом, гадание по Netflix: что искать в глубинах TikTok, и почему Трамп «заказал» его Microsoft
Новости
-
-
04 августа 2020 - Стивен Кинг скоро выпустит новый роман. Там будет убийца «с того света»
-
04 августа 2020 - Мокша, эрзя и шокша поделятся лучшим. Борис Гребенщиков тоже будет
-
04 августа 2020 - «Не потому, что это хорошая книга». Премию «Национальный бестселлер» вручили кладбищенскому роману
-
04 августа 2020 - Съемки фильма Скорсезе с ДиКаприо и Де Ниро профинансирует Apple
-
04 августа 2020 - «Ленфильм» закрывает актерскую базу «до восстановления кинопроизводства»
Статьи
-
03 августа 2020, 15:49В Петербурге завершаются съёмки художественного фильма с рабочим названием «Уездный город N», или «Первый», где ценители русского рока и творчества лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко без труда узнают одного из отцов-основателей «русского слова» в рок-н-ролле. Исполнитель этой роли, друг и коллега покойного Науменко - участник бит-квартета «Секрет», актёр Николай Фоменко рассказал «Фонтанке» о том, почему к феномену Науменко стали обращаться только теперь, и чем хорош предыдущий фильм про Майка - «Лето» Серебренникова.
-
02 августа 2020, 11:42Не успели зрители узнать имена номинантов на телевизионный «Оскар» - премию EMMY, как сразу же стало известно, что сентябрьская церемония пройдёт в онлайн-формате, и кинозвёзды не появятся на красной ковровой дорожке. В утешение «Фонтанка» выбрала 11 лучших сериалов августа — вас ждут анимационный «Стартрек», вселенная Лавкрафта и история ангарского маньяка.
-
30 июля 2020, 19:15С 1 августа в России понемногу начнут открываться кинотеатры. Когда они заработают в Петербурге - до сих пор точно не известно. Показывать особенно нечего - премьеры хитов перенесены на осень, остается только прокатывать ленты, не вышедшие в конце марта-начала апреля. Единственная новая картина, с которой прокат начнется в посткарантинных условиях - комедия «Хэппи-Энд» (жителям Петербурга, если ничего не измениися, придется довольствоваться стриминговыми сервисами). Несмотря на не самый оригинальный сюжет, она вселяет надежду, что после карантина все будет не так безнадежно.
-
29 июля 2020, 15:08Русский музей открыл выставку даров в Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Всего представлено порядка полутора тысяч предметов почти от 600 дарителей: начиная от императорских подарков (среди них такие хиты, как «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и «Садко» Ильи Репина) и до новейших вещей наших современников, от древнерусской иконописи и народного искусства до авангарда и Игоря и Екатерины Пестовых.
-
-
-
-
-