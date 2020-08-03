Валерий Гергиев рассказал, как провел самоизоляцию, и анонсировал уход от «громоздких и грустных» произведений
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в рамках первого международного дискуссионного форума #ArtSpace 3 августа поделился планами о будущей репертуарной политике коллектива.
Дирижер рассказал, что самоизоляция стала для него крайне продуктивным временем.
«Я никогда не проводил столько времени в размышлениях, как за эти 4-5 месяцев, – признался он. – Я никогда не отслушивал столько записей Марииинского театра и моих собственных, с разными коллективами по всему миру».
Он дополнил, что за эти месяцы активно знакомился с теми оперными партитурами, которые в Петербурге не звучали вообще или звучали крайне давно.
«Три или четыре поколения любителей оперы здесь, в Петербурге, вообще не знают, а что, собственно, такое «Джоконда» Понкьелли или «Гугеноты» Мейербера, «Лакме» Делиба или «Манон» Массне — хотя это популярная опера, не говоря даже о «Манон Леско» Пуччини, которая шла чаще, и я дирижировал сам, неоднократно, спектаклем, созданным еще 40 лет назад, я был совсем мальчишкой, это был едва ли не мой дебют», – вспомнил он.
Гергиев также вернулся к собственному заявлению, сделанному в ходе открытия фестиваля «Звезды белых ночей», о том, что театр обратится к оперетте «Летучая мышь», и пообещал публике Мариинского театра в ближайшие полтора-два месяца «фрагменты из 20 названий».
«Все больше я думал о том, что мы не будем обращаться к громоздким и грустным, слишком серьезным, может быть пространным названиям, которые идут по 4-5 часов», – заявил маэстро, напомнив, что масштабные сочинения в театре шли регулярно: «Все знают, что у нас идет почти весь Вагнер, и скоро мы поставим «Мейстерзингеров» (опера Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры», – прим.ред.)».
Из русского репертуара Гергиев в очередной раз анонсировал не идущую в настоящее время «Орлеанскую деву» Чайковского – худрук Мариинского полагает, что «Россия не знает всей оперы своего крупнейшего музыкального гения».
Также дирижер обратил внимание, что отдых пошел на пользу не только ему — но и артистам, которые «соскучились по работе».
«Ты слышишь выдающиеся голоса, но ты так же слышишь, что голоса не утомлены, не перегружены перелетами, переездами, многочисленными репетициями, одновременно — участием в спектаклях как русского, так и итальянского репертуара, да еще и немецкого… Они имели возможность сосредоточиться на том главном, что еще никогда не входило в репертуар», – анонсировал маэстро.
Напомним, Мариинский театр единственным из театров Петербурга открыл двери для публики в июне. Первые два концерта после начала эпидемии коронавируса прошли на новой сцене 20 июня. В следующий раз после этого театр провел представление 7 июля, и тех пор больше не закрывался.
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