«Непобедимое солнце»: Новый роман Пелевина получил обложку и дату релиза

Издательство «Эксмо» озвучило первые детали о новой книге Виктора Пелевина. Как следует из рассылки, которую 31 июля получили журналисты, произведение будет называться «Непобедимое солнце» и выйдет 27 августа.

«Премьера» одновременно назначена и в печатном варианте, и в электронном – на сайте и в приложениях «Литрес». Здесь же разместят аудиоверсию текста.





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

Другие подробности пока не сообщаются. Например, издатели держат в секрете жанр и сюжетную линию произведения. «О других деталях новинки мы сообщим вам ближе к дате релиза», – обещают в «Эксмо».

Напомним, прошлая книга Пелевина, «Искусство легких касаний», появилась в августе 2019 года. В ней писатель поставил рекорд по неполиткорректности и объему автоцитат, возвеличил деяния ФСБ и жестко ответил «цисгендерному феминизму». На днях был озвучен год премьеры фильма «Ампир V» по роману Пелевина.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»