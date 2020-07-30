Дэвид Линч снял эпичную короткометражку, которая заставит по-другому взглянуть на окна в доме

30 июля 2020, 20:01
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Режиссер Дэвид Линч снял 12-минутный фильм «Паук и пчела», который доступен на его канале David Lynch Theater. Казалось бы, тривиальный сюжет, частично даже описанный Корнеем Чуковским (но без хэппи-энда), воплотился в настоящем триллере.

Пугающий эффект битве двух насекомых придает озвучка. Стрекочущие, щелкающие звуки, напоминающие удары вязальных спиц друг о друга, сопровождают движения лап паука. Им противопоставляется монотонное и постепенно ослабевающее жужжание пчелы, гаснущее в таинственной музыке.

Те, кто раньше не наблюдал за жизнью насекомых, — например, на загородных дачах, определенно откроют для себя новый мир. А вот арахнофобы вряд ли смогут теперь без опаски подходить к окнам.

Это не первое видео «Театра Дэвида Линча», в котором он приглядывается к пчелам. Например, неделю назад на канале режиссера появился шестиминутный ролик о жизни пчелиного улья. Также на том же канале Линч ежедневно зачитывает сводку погоды.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о выложенном на том же канале короткометражном фильме Fire (Pozar), созданным Линчем совместно с польским музыкантом Мареком Жебровским.

«Фонтанка.ру»

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30 июля 2020, 19:15
С 1 августа в России понемногу начнут открываться кинотеатры. Когда они заработают в Петербурге - до сих пор точно не известно. Показывать особенно нечего - премьеры хитов перенесены на осень, остается только прокатывать ленты, не вышедшие в конце марта-начала апреля. Единственная новая картина, с которой прокат начнется в посткарантинных условиях - комедия «Хэппи-Энд» (жителям Петербурга, если ничего не измениися, придется довольствоваться стриминговыми сервисами). Несмотря на не самый оригинальный сюжет, она вселяет надежду, что после карантина все будет не так безнадежно.

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