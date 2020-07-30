Дэвид Линч снял эпичную короткометражку, которая заставит по-другому взглянуть на окна в доме

Режиссер Дэвид Линч снял 12-минутный фильм «Паук и пчела», который доступен на его канале David Lynch Theater. Казалось бы, тривиальный сюжет, частично даже описанный Корнеем Чуковским (но без хэппи-энда), воплотился в настоящем триллере.

Пугающий эффект битве двух насекомых придает озвучка. Стрекочущие, щелкающие звуки, напоминающие удары вязальных спиц друг о друга, сопровождают движения лап паука. Им противопоставляется монотонное и постепенно ослабевающее жужжание пчелы, гаснущее в таинственной музыке.

Те, кто раньше не наблюдал за жизнью насекомых, — например, на загородных дачах, определенно откроют для себя новый мир. А вот арахнофобы вряд ли смогут теперь без опаски подходить к окнам.

Это не первое видео «Театра Дэвида Линча», в котором он приглядывается к пчелам. Например, неделю назад на канале режиссера появился шестиминутный ролик о жизни пчелиного улья. Также на том же канале Линч ежедневно зачитывает сводку погоды.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о выложенном на том же канале короткометражном фильме Fire (Pozar), созданным Линчем совместно с польским музыкантом Мареком Жебровским.

«Фонтанка.ру»