Дэвид Линч снял эпичную короткометражку, которая заставит по-другому взглянуть на окна в доме
Режиссер Дэвид Линч снял 12-минутный фильм «Паук и пчела», который доступен на его канале David Lynch Theater. Казалось бы, тривиальный сюжет, частично даже описанный Корнеем Чуковским (но без хэппи-энда), воплотился в настоящем триллере.
Пугающий эффект битве двух насекомых придает озвучка. Стрекочущие, щелкающие звуки, напоминающие удары вязальных спиц друг о друга, сопровождают движения лап паука. Им противопоставляется монотонное и постепенно ослабевающее жужжание пчелы, гаснущее в таинственной музыке.
Те, кто раньше не наблюдал за жизнью насекомых, — например, на загородных дачах, определенно откроют для себя новый мир. А вот арахнофобы вряд ли смогут теперь без опаски подходить к окнам.
Это не первое видео «Театра Дэвида Линча», в котором он приглядывается к пчелам. Например, неделю назад на канале режиссера появился шестиминутный ролик о жизни пчелиного улья. Также на том же канале Линч ежедневно зачитывает сводку погоды.
Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о выложенном на том же канале короткометражном фильме Fire (Pozar), созданным Линчем совместно с польским музыкантом Мареком Жебровским.
«Фонтанка.ру»
Начали с конца. Почему фильм «Хэппи-Энд» может оправдать свое название благодаря карантину
Новости
-
-
30 июля 2020 - Дэвид Линч снял эпичную короткометражку, которая заставит по-другому взглянуть на окна в доме
-
30 июля 2020 - В Петербурге идут съемки фильма «Седьмая симфония». Ради кадра у Казанского собора высаживали блокадный огород
-
30 июля 2020 - Директор Кунсткамеры рассказал, почему одобрение Главгосэкспертизой проекта научно-хранительского центра — не главное
-
30 июля 2020 - Названы любимые книги российских заключенных
-
29 июля 2020 - Хабенский, Янковский, Сухоруков: стартуют съемки «Чемпиона мира» от создателей «Легенды №17» и «Движения вверх»
Статьи
-
29 июля 2020, 15:08Русский музей открыл выставку даров в Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Всего представлено порядка полутора тысяч предметов почти от 600 дарителей: начиная от императорских подарков (среди них такие хиты, как «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и «Садко» Ильи Репина) и до новейших вещей наших современников, от древнерусской иконописи и народного искусства до авангарда и Игоря и Екатерины Пестовых.
-
29 июля 2020, 18:29Набокова, Есенина, Маяковского, Шолохова спрячут от детей под ключ. Так рекомендует Минкульт российским библиотекам. «Фонтанка» узнала, где городские читальни теперь будут хранить «запрещенку», и почему под замок могут попасть даже Дюма с Конан Дойлом.
-
28 июля 2020, 10:19Музыкальный продюсер, совладелец клуба «Морзе» и автор популярного телеграм-канала «Пока Мадонна Спит», посвященного новой музыке, Денис Рубин по просьбе «Фонтанки» выбрал самые интересные, на его вкус, альбомы июля, которые вы могли пропустить. И аргументировал выбор.
-
26 июля 2020, 11:28Границы ещё не открыли, поля Прованса до сих пор недоступны, а на родных пляжах Сочи россиянам не протолкнуться. В этот сложный для туризма коронавирусный год русская природа и ее популяризаторы внезапно обнаружили себя «на коне». Если вы не прочь пройтись по тайным маршрутам в Ленобласти, встретить рассвет посреди тумана или хотя бы мысленно оказаться на заброшенном маяке на Курилах, наша подборка вам пригодится. Фотографы и блогеры поделились списком любимых мест, рассказали, куда ехать за тишиной, а куда — за тюленями и заброшенными маяками на скалах.
-
-
-
-
-