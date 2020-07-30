В Петербурге идут съемки фильма «Седьмая симфония». Ради кадра у Казанского собора высаживали блокадный огород Версия для печати Tweet

Участники съемочной группы фильма «Седьмая симфония» в своих социальных сетях рассказывают о начале съемок в Петербурге. Фильм, посвященный знаменитому исполнению «Ленинградской» симфонии в осажденном городе, снимает Александр Котт («День до», сериалы «Герой нашего времени», «Крепость», «Троцкий»).

Главную роль в картине — дирижера Карла Элиасберга, руководившего истощенными музыкантами, игравшими из последних сил, – исполняет актер Алексей Гуськов. По его словам, сценарий телефильма писался три года.

«Часто повторяю в интервью, что никогда не стремился сыграть какого-то конкретного персонажа и что гораздо в большей степени меня интересует тема, – рассказал он в своем инстаграме. – Но есть роли, которыми начинаешь болеть задолго до начала съемок и которые не дают покоя ни во время отпуска, ни посередине другого проекта. 9 августа 1942 года Большим симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета под руководством дирижера Карла Элиасберга в блокадном Ленинграде была исполнена «Седьмая симфония » Дмитрия Шостаковича. Знаменитая фраза Мстислава Ростроповича: «Между жизнью и смертью нет ничего кроме музыки» – это самая точная из характеристик, которые я могу дать своему герою. Сколько сил, веры и воли потребовалось Элиасбергу и его музыкантам для исполнения симфонии, что означал этот концерт для жителей и защитников осаждённого города, а в итоге и для всей страны – расскажет наш фильм».

На кадрах видео, снятых при разбитии тарелки по случаю начала съемок, видно, что часть сада перед Казанским собором огорожена, и на ней высажены растения, имитирующие блокадный огород. Также видны патриотические плакаты у колонн собора и артисты, одетые согласно изображаемой эпохе.

Также актер разместил в Фейсбуке видео с записи фонограммы к финальному эпизоду фильма.

А его коллега по проекту сценарист Алексей Караулов на своей странице рассказал, как работал над картиной.

«Итак, весь прошлый год я так или иначе работал над проектом о Ленинграде, о блокаде и о том, как голодные, обескровленные музыканты, зимой топившие помещения своими инструментами, ожидавшие от лета 1942 года только и исключительно смерти – смогли найти в себе силы и исполнить для умирающего города "Седьмую симфонию" Шостаковича, – написал он. – Сценарий не мой, коллективный, я его немножко писал, немножко искал неравнодушных авторов, "множко" – читал мемуары и архивные документы, постепенно седея. Письма с фронта, доносы, служебные записки, передовицы газет, объявления, указы Президиума Верховного совета – все пошло в дело и сплавилось в очень сложное произведение».

Караулов также поделился несколькими снимками, максимально отражающими его «ужас и восхищение перед людьми, прошедшими через блокаду».

«Можете открыть и прочитать сами – и "молитву местного раба во прославление инфекционной больницы", и самодельную книжку о том, как Матюша облизывал пальчики. И "меню" из богатого дома, датированное ноябрем 1941 года – это, чтобы вы поняли, шуточная запись, сделанная умирающими от голода людьми, фантазия на тему того, кто бы чего сегодня съел (такими "меню" исписан весь быстро обрывающийся блокнот)…»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн», проект будет состоять из восьми серий, производство ведется по заказу телеканала «Россия 1».

Напомним, в эти же дни стартовали съемки фильма «Чемпион мира» о великих шахматистах – Анатолии Карпове и Викторе Корчном. Фильм с Константином Хабенским, Иваном Янковским, Владимиром Вдовиченковым, Виктором Добронравовым и Виктором Сухоруковым снимет режиссер «Бригады» Алексей Сидоров.

«Фонтанка.ру»