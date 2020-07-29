Хабенский, Янковский, Сухоруков: стартуют съемки «Чемпиона мира» от создателей «Легенды №17» и «Движения вверх»

Компания «Централ Партнершип» сообщила о начале съемок фильма «Чемпион мира» о великих шахматистах: Анатолии Карпове и Викторе Корчном. Фотография традиционной тарелки с именами членов съемочной группы — символа начала работы над новой картины — размещена 29 июля в аккаунте в «Инстаграме».

В картине сыграют Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие. Режиссером-постановщиком картины выступит Алексей Сидоров (сериал «Бригада», «Бой с тенью», «Т-34»). Среди продюсеров — Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский.

«Вас ждет картина о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным», – говорится в описании проекта.

События, о которых пойдет речь, разворачивались в 1978 году. Матч, проходивший на Филиппинах, имел политическое значение для Советского Союза: в 1976 году ленинградский шахматист Виктор Корчной, с 1960-х претендовавший на звание чемпиона мира, попросил политического убежища в Голландии. По окончании матча (Корчной проиграл в решающей, 32-й партии) обе стороны обвиняли друг друга в неуважении и нарушениях.

Ранее об этом фильме было известно, что он вошел в число 14 проектов, получивших весной 2019 года господдержку от Фонда Кино. Среди звезд, которых планировалось пригласить для участия в картине — голливудская звезда Мила Йовович.

Интересно, что именно этот шахматный поединок 1978 года не впервые привлекает внимание кинематографистов: аллюзией на него считается картина «Диагональ слона» Ришара Дембо, получившая в 1985 году «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

«Фонтанка.ру»