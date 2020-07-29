Теодор Курентзис прерывает молчание: объявлена дата его первого концерта в Петербурге после локдауна. Москва подождет Версия для печати Tweet

Творческое объединение MusicAeterna 29 июля анонсировало первый концерт после месяцев изоляции. Поклонникам дирижера Теодора Курентзиса предстоит подождать до 1 октября: именно в эту дату хор musicAeterna под управлением маэстро выйдет на сцену Капеллы. Зная, как быстро на этих музыкантов разлетаются приемлемые по цене билеты, настраиваться пора уже сейчас.

«Для возвращения после длившегося несколько месяцев молчания Теодор Курентзис выбрал одно из сложнейших хоровых сочинений — Хоровой концерт Альфреда Шнитке на стихи армянского средневекового поэта и философа Григора Нарекаци, – говорится в сообщении. – То пронзительно исповедальный, то драматически страстный музыкальный текст требует от исполнителей виртуозного владения вокально-хоровой техникой».

Уточняется, что хор начал репетировать эту программу еще весной, но концерты не состоялись по понятным причинам. Сейчас коллектив возобновил репетиции и осенью представит произведение зрителям.





Фото: Никита Чунтомов. Предоставлено musicAeterna Фото: Никита Чунтомов. Предоставлено musicAeterna

«Невозможно сказать, современная ли это музыка или старинная, – предвосхищает концерт главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский. – В ней слышны и особенности русской духовной музыки, и влияние баховской традиции, и новаторские черты, характерные для музыки XX века. Это сочинение такого масштаба, что, обращаясь к нему, как исполнитель или как зритель ты должен забыть обо всем, что слышал и играл прежде».

Как и прежде у Курентзиса, представление новой программы будет сопровождаться мероприятиями образовательной Лаборатории современного зрителя — лекциями, творческими встречами и открытыми репетициями. Причем «живьем», а не онлайн.

Москва услышит концерт Шнитке только после Петербурга, ставшего домом для MusicAeterna, – концерт в Большом зале столичной Консерватории пройдет 3 октября.

Ранее стало известно об отмене в Перми Дягилевского фестиваля, которым также руководит этот дирижер. Программа дополнительных фестивалей-спутников, призванных заменить известный музыкальный форум, стартует в ноябре.

«Фонтанка.ру»