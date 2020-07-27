Netflix выпустит приквел «Ведьмака». Зрителям покажут зарождение Вселенной
Стриминговый гигант Netflix выпустит приквел сериала «Ведьмак». Как 27 июля сообщает Deadline, съёмки уже стартовали в Британии. Сюжет нового проекта построен вокруг момента «сопряжения Сфер» — катастрофы в фантастической вселенной, из-за которой в мире сериала появились множество рас и существ от эльфов до драконов и вампиров. Они пересекли границы миров, которые в какой-то момент приоткрылись.
Подтверждение информации о старте работы над картиной создатели опубликовали в аккаунте Netflix: «За 1200 лет до Геральта из Ривии, миры монстров, людей и эльфов слились в и появился первый Ведьмак. Анонсируем "Ведьмак: Кровавое происхождение", шестисерийный игровой спин-офф от Деклана Де Барры и Лорен Шмидт Хиссрик», — гласит пост в Twitter платформы. Дата релиза и какие-либо детали пока что не сообщаются.
Деклан де Барра и Лорен Шмидт Хиссрик выступали шоураннерамми оригинальных серий. Они пообещали, что приквел расскажет историю «эльфийской цивилизации до ее падения, а самое главное раскроет забытую историю самого первого Ведьмака». Их слова приводит Deadline.
В январе 2020 года стало известно о том, что сериал «Ведьмак» стал самым популярным на Netflix. В первый месяц после выхода им заинтересовались 74 миллиона зрителей.
Проект был снят по мотивам цикла фэнтези польского писателя Анджея Сапковского. Главный герой, Геральт из Ривии, путешествует и зарабатывает тем, что убивает мифологическую нечисть. Роль охотника исполнил актёр Генри Кавилл (он же — Супермен в «Расширенной вселенной DC»).
Журналист и инсайдер Дэниел Рихтман написал в социальных сетях, что «Кровавое происхождение» — не единственное запланированное расширение вселенной.
Heard about this one awhile ago and since it is now confirmed I can tell you it's not the only spin-off in development. https://t.co/alcdDIAlDh— Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) July 27, 2020
«Фонтанка.ру»
«То машина застрянет в глуши без связи, то медведя встретишь». Фотографы и блогеры — о своих тайных местах для путешествий по России
Новости
-
-
27 июля 2020 - Netflix выпустит приквел «Ведьмака». Зрителям покажут зарождение Вселенной
-
27 июля 2020 - Комитет по культуре поддержит негосударственные театры со второй попытки
-
27 июля 2020 - На бесплатные экскурсии и квесты для горожан по зданиям-памятникам архитектуры выделят 10 миллионов
-
27 июля 2020 - Мечте Розенбаума — сбыться: стало известно, когда купола Спаса на Крови увидят солнце
-
27 июля 2020 - Эрмитаж снова начнет принимать детей бесплатно и увеличит число сеансов
Статьи
-
23 июля 2020, 21:03На этих выходных займитесь охотой на бабочек, отправьтесь на поиски необычных парадных, подпойте музыкантам со всего света и побывайте на постановке самого скандального оперного режиссёра.
-
20 июля 2020, 19:00На русском языке вышел «Северо-Запад» Зэди Смит — роман о том, как место не красит человека, а уничтожает. Литературный обозреватель «Фонтанки» прочитала книгу и объясняет, почему она должна стать настольной для российских писателей.
-
18 июля 2020, 19:45В Саду Бенуа, что рядом с парком Сосновка, 18 июля открылась выставка «Summer Garden/Летний сад». Девиз конкурса, на котором были отобраны работы, - «Городу нужен новый Летний сад!»
-
16 июля 2020, 16:41На стриминговой платформе Peacock (а в России - на «Кинопоиске») вышли первые четыре серии «Дивного нового мира», сериальной адаптации классической антиутопии Олдоса Хаксли. Пророчества писателя так напугали авторов сериала, что те решили сочинить на основе романа просто очередную красивую фантастику.
-
-
-
-
-