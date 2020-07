Netflix выпустит приквел «Ведьмака». Зрителям покажут зарождение Вселенной

Стриминговый гигант Netflix выпустит приквел сериала «Ведьмак». Как 27 июля сообщает Deadline, съёмки уже стартовали в Британии. Сюжет нового проекта построен вокруг момента «сопряжения Сфер» — катастрофы в фантастической вселенной, из-за которой в мире сериала появились множество рас и существ от эльфов до драконов и вампиров. Они пересекли границы миров, которые в какой-то момент приоткрылись.

Подтверждение информации о старте работы над картиной создатели опубликовали в аккаунте Netflix: «За 1200 лет до Геральта из Ривии, миры монстров, людей и эльфов слились в и появился первый Ведьмак. Анонсируем "Ведьмак: Кровавое происхождение", шестисерийный игровой спин-офф от Деклана Де Барры и Лорен Шмидт Хиссрик», — гласит пост в Twitter платформы. Дата релиза и какие-либо детали пока что не сообщаются.

Деклан де Барра и Лорен Шмидт Хиссрик выступали шоураннерамми оригинальных серий. Они пообещали, что приквел расскажет историю «эльфийской цивилизации до ее падения, а самое главное раскроет забытую историю самого первого Ведьмака». Их слова приводит Deadline.

В январе 2020 года стало известно о том, что сериал «Ведьмак» стал самым популярным на Netflix. В первый месяц после выхода им заинтересовались 74 миллиона зрителей.

Проект был снят по мотивам цикла фэнтези польского писателя Анджея Сапковского. Главный герой, Геральт из Ривии, путешествует и зарабатывает тем, что убивает мифологическую нечисть. Роль охотника исполнил актёр Генри Кавилл (он же — Супермен в «Расширенной вселенной DC»).

Журналист и инсайдер Дэниел Рихтман написал в социальных сетях, что «Кровавое происхождение» — не единственное запланированное расширение вселенной.

Heard about this one awhile ago and since it is now confirmed I can tell you it's not the only spin-off in development. https://t.co/alcdDIAlDh