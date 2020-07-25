В голову пострадавшего от рук ребёнка гиганта в Царском Селе могут внедрить телескопическую камеру
Пострадавший по неосторожности несовершеннолетнего посетителя «Бюст умирающего гиганта» в Екатерининском парке готовятся изучать не только снаружи, но и изнутри. Как сообщили «Фонтанке» сотрудники музея-заповедника «Царское Село», по решению экспертов, внутрь фигуры «могут внедрить телескопическую камеру». Таким образом реставраторы убедятся, что повреждения ограничились исключительно сколом над бровью бронзового героя и трещиной, которая прошла по лицу.
Как пояснили корреспонденту специалисты, использование техники возможно, потому что бюст полый. Изучать его в ближайшее время соберётся экспертная комиссия, точные сроки работ не оглашаются.
Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село"
Петербургские специалисты-реставраторы по просьбе «Фонтанки» изучили фотографии повреждённого произведения искусства и оценили стоимость его починки приблизительно в 150 тысяч рублей. При этом о точной сумме, по их утверждению, говорить пока рано: изменить в любую сторону её могут результаты комиссии.
Как стало известно 23 июля, ребёнок уронил бюст XVIII века с постамента на Камероновой галерее во время прогулки. От удара бронзовая голова треснула. Родители несовершеннолетнего посетителя должны будут оплатить полную стоимость реставрации.
Скульптуру «Бюст умирающего гиганта» для Екатерининского парка в 1794 году создал мастер Эдм Гастклу.
«Фонтанка.ру»
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