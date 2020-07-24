Родителям ребёнка, столкнувшего умирающего гиганта в Царском Селе, придется оплатить полную стоимость реставрации

Родители несовершеннолетнего посетителя Екатерининского парка, который столкнул с пьедестала бронзовую фигуру «Бюст умирающего гиганта» XVIII века на Камероновой галерее, должны оплатить полную стоимость реставрации. Об этом 24 июля сообщили «Фонтанке» в музее-заповеднике «Царское село», добавив, что точная сумма работ пока что не определена. Оценивать повреждения будет комиссия экспертов.





Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село" Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село"

Как объяснили корреспонденту специалисты реставрационной сферы из петербургского «Комбината "Скульптура"», который работает с монументами в городе больше 45 лет, экспертная оценка — процесс долгий и сложный. Специалисты должны детально изучить пострадавшую фигуру: реставрация в таких случаях может обойтись в относительно небольшую сумму, «а может быть дороже, чем сделать новую», После падения в полости бюста могли образоваться внутренние дефекты, увидеть которые возможно лишь с помощью рентгена. От этого зависит точная стоимость и сроки работ.

«Если там трещина идёт где-то внутри, разрушен какой-нибудь элемент каркаса, то это — целая история», — уверили «Фонтанку» эксперты.

Источник «Фонтанки» в реставрационной среде согласился лишь примерно оценить порядок цифр, изучив фотографии поврежденной скульптуры. По его мнению, ее восстановление может обойтись в 150 тысяч рублей, но в ходе экспертизы сумма может измениться в любую сторону. Он также отметил «странный» характер повреждений.

Работу под названием «Бюст умирающего гиганта» создал мастер Эдм Гастклу в 1794 году в Петербургской академии художеств. Скульптура сделана из бронзы. После падения над бровью героя образовался скол, а через лоб прошла трещина. Также пострадала колонна самой галереи.

«Фонтанка.ру»