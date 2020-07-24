Кандидат в президенты США Канье Уэст выпускает новый альбом. Там есть «звуки будущего» и привет Илону Маску Версия для печати Tweet

Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст выпускает новый альбом «Donda». Он станет доступен уже 24 июля. Выход пластинки в Twitter неоднократно анонсировал сам певец. Из фотографии, выложенной 21 июля следует, что в альбом вошли 12 композиций общей продолжительностью 39 минут. Десятая из них называется «Space X – Alien» и, вероятно, отсылает к компании Илона Маска.

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Бизнесмен и изобретатель, чья корпорация весной 2020 года запустила в космос первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, ранее говорил о том, что его вдохновляет Канье Уэст. Под постом, в котором музыкант объявил, что будет баллотироваться на пост президента США, заверил, что полностью его поддерживает.

Название «Donda» новый сборник Канье получил в честь его покойной матери. Она поддерживала творчество сына, была его менеджером (скончалась в 2007 году). Отдельную песню в её честь, вошедшую новый в альбом, рэпер уже выкладывал в соцсетях 13 июля. В тексте Уэст напрямую обращается к матери и говорит о том, что она ему нужна, он сожалеет, что когда-то был.

Как отмечает Rolling Stone, в трек-листе «Donda» также есть композиция «New Body», созданная вместе с певицей Ники Минаж. Песня должна была войти в предыдущий альбом рэпера «Jesus Is King», и задумывалась как высказывание в поддержку бодипозитива, однако в конечном счёте не была выпущена из-за творческих разногласий.

Обладатель 21 статуэтки Grammy Канье Уэст 16 июля зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он будет представлять партию BDY — Birthday Party. На фоне этого его супруга Ким Кардашьян публично рассказала о том, что у рэпера биполярное расстройство и попросила о поддержке.

«Фонтанка.ру»