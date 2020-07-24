Голливуд накрыла волна переносов. Коронавирус встал на пути «Аватара» и войн в космосе, «Мулан» вновь осталась ни с чем
Компания Disney объявила о переносе дат релизов новых лент. Продолжения «Звёздных войн» и «Аватара» отложили на год из-за пандемии коронавируса. Не стали рисковать и «Мулан»: картину, которая должна была появиться на экранах уже в августе этого года, сдвинули на неопределённый срок.
По сообщению Digital Spy, такое решение студия приняла, чтобы потом показать ленты как можно большему количеству зрителей без всяких ограничений. «За последние несколько месяцев стало ясно, что мы больше не можем говорить о точных датах, когда речь заходит о выпуске фильмов во время этого глобального кризиса в области здравоохранения», — объяснили решение представители Disney.
Скорректированный график опубликовало издание Variety. Согласно информации портала, вторая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона теперь выйдет 16 декабря 2022 года, третья — 20 декабря 2024 года, а ещё два фильма серии зрители увидят в декабре 2026 и 2028 годов. В послании, опубликованном в Twitter самим режиссёром, он посетовал на то, что коронавирус смешал все планы создателей, поблагодарил поклонников за поддержку и попросил их оставаться в безопасности. Планируется, что первая часть из серии новых лент «Звёздные войны» появится 22 декабря 2023 года.
A message from James Cameron.— Avatar (@officialavatar) July 23, 2020
Irayo, Na'vi Nation. Stay safe. 💙 pic.twitter.com/Uwi2J6xF4k
«Мулан» — игровую адаптацию мультфильма, выходившего в 1998 году, — коронавирус уже оставлял в состоянии неопределённости в марте 2020 года. Однако затем с улучшением ситуации с COVID-19, дату показа всё-таки определили: 21 августа её должны были увидеть зрители.
Волна переносов накрыла Sony и Marvel Studio. Как 23 июля сообщает Digital Spy, новый фильм «Человек-паук» с Томом Холландом в роли Питера Паркера ещё не начали снимать, но релиз уже перенесли на полтора месяца: с 5 ноября на 17 декабря 2021 года.
Пандемия повлияла и на даты выходи других лент: так, «Форсаж 9» с Вином Дизелем в главной роли выйдет в широкий прокат только 2 апреля 2021, а фильм ужасов Джона Красински «Тихое место 2» отложили на неизвестный срок ещё весной 2020 года. Также единой даты релиза лишился «Довод» Кристофера Нолана.
«Фонтанка.ру»
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