«День Д» не станет хоронить «живой» формат. Фестиваль пройдет в сентябре
Фестиваль в честь писателя Сергея Довлатова «День Д» пройдёт 5 и 6 сентября и будет посвящён «"бронзовому веку" русской культуры». Об этом 23 июля в Facebook сообщил идеолог и председатель попечительского совета проекта Лев Лурье.
«Формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — подчеркнул историк, не исключив, что отдельные события могут выйти за рамки основной программы и пройти раньше — 3 сентября, в день рождения автора «Чемодана».
По уверениям организаторов, план-минимум — «он- и оффлайн конференция», в которой поучаствуют «критики, филологи и современники из Петербурга, Москвы и зарубежья». Хотя, как уже упоминала руководитель фестиваля Анастасия Принцева, уличную сцену в этом году возводить не будут, для горожан всё-таки планируют устроить «живые» экскурсии и квесты. Реализация будет зависеть от текущих рекомендаций Роспотребнадзора.
«Бронзовым веком», которому планируют посвятить «День Д», Анна Ахматова называла время оттепели и творчества ленинградских писателей 1928 – 1941 годов рождения, от Виктора Конецкого до Иосифа Бродского и Сергея Довлатова.
В прошлом году идеологи фестиваля провели его, несмотря на сложности. Тему 1989 года, времени «перестройки и оптимизма», когда Сергей Довлатов «вернулся в Россию» хоть и не физически, но интеллектуально, им удалось обыграть на квестах, круглом столе и конкурсах после переговоров со «взбунтовавшимися» собственниками квартир на улице Рубинштейна и решения комитета по культуре выделить субсидию на столичный фестиваль-«двойник». Именно улица Рубинштейна — знаковое место для поклонников писателя. Он жил в доме №23.
«Фонтанка.ру»
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