Фото: Роман Везенин Чем заняться 24 - 26 июля: поход по парадным, концерт Кэти Перри, охота за бабочками и день ВМФ Версия для печати Tweet

На этих выходных займитесь охотой на бабочек, отправьтесь на поиски необычных парадных, подпойте музыкантам со всего света и побывайте на постановке самого скандального оперного режиссёра.

День ВМФ и Сукачев на Дворцовой

26 июля, 14.00, 6+

Хедлайнером концерта в честь дня Военно-морского флота в Петербурге станет Гарик Сукачев. Вместе с ним на Дворцовой появятся Сергей Чиграков и группа «Чиж и Ко», Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и Ансамбль песни и пляски Западного военного округа. Слушать песни горожан призывают из дома, трансляция начнется в 14.00 — посмотреть ее можно в группе комитета по культуре ВКонтакте (или в эфире телеканала «Санкт-Петербург»). Вход на Дворцовую площадь будет закрыт.

Посмотреть проход кораблей получится без проблем на Дворцовой и Университетской набережных, но только в масках и перчатках. Их наличие будет проверять полиция. Увидеть флот воочию можно и с форта «Константин» в Кронштадте. Парад стартует в 11.00, занимать места лучше заранее.





Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Народная воля» оффлайн от «Театро Ди Капуа»

25 и 26 июля, 19.00, 16+

Из-за пандемии коронавируса кино и театральные залы в Петербурге ещё закрыты, поэтому соскучившихся по искусству всё чаще выводят на улицы. В этот уикенд превращать город в сцену будет «Театро Ди Капуа». Вместе с актёрами Илоной Маркаровой и Павлом Михайловым за полтора часа дойдёте от Музея Достоевского до ТЮЗа, а по пути увидите спектакль-историю о партии народовольцев и покушении на Александра II. Сопровождающие прочтут последние письма и речи революционеров, расскажут о каждом из них. С собой на спектакль «Жизнь за царя» просят захватить наушники. Маршрут пройдёт через места, где когда-то были конспиративные квартиры и типографии, где печатались листовки против режима. Билеты и подробности смотрите на сайте.





Фото: vk.com/tdcapua Фото: vk.com/tdcapua

Экскурсия по петербургским парадным в поисках витражей и плитки

26 июля, 13.00, 6+

Погрузиться в менее революционные темы и размяться после рабочей недели предлагает Дом культуры Льва Лурье. Знаток петербургских дворов-колодцев, лестниц и особняков энтузиаст Роман Везенин зовёт погулять району вокруг площади Льва Толстого и отыскать самые нестандартные парадные. Обычно адреса таких мест горожане тщетно выпытывают у жителей центра или экскурсоводов под фотографиями в Instagram. Вопросов «А где это?» и «А как попасть?» может накопиться с десяток. На экскурсии «Парадные домов Петроградской стороны» желающих доведут до места назначения и покажут витражи, изразцовые печи, похожую на ковёр метлахскую плитку и ажурные кованые решетки. Детали встречи и билеты ищите на сайте. А послушать весенний эфир «Фонтанки» с Романом Везениным можно здесь.





Фото: скриншот с сайта dklurie.ru Фото: скриншот с сайта dklurie.ru

Путешествие в Чили по совету Курентзиса

25 июля, 19.00, 18+

Переместиться на улицы и в дома чилийского городка Токопилья на Тихоокеанском побережье пока что получится только в сети. В фильме «Танец реальности» режиссёр Алехандро Ходоровски допускает зрителя до личных детских воспоминаний: будут и дворовые друзья, и отец, мечтающий убить президента, и мать, одержимая мыслями об оперной сцене. Лента вышла в 2013 году, после нескольких десятилетий молчания Ходоровски, и вызвала овации в Каннах. Показать её сейчас россиянам на площадке MusicAeterna предложил дирижер Теодор Курентзис. Лента станет доступна 25 июля в 19:00, посмотреть её можно в течение суток. Идею сюрреалистической биографии в предисловии объясняет сам режиссёр.

Электроника и Кэти Перри на ваших экранах

25 – 26 июля, 16+

Знаковый фестиваль электронной музыки Tomorrowland, который вот уже 15 лет проходит в Бельгии, в этом году перешёл в онлайн. В каком-то смысле для зрителей так даже лучше: билеты, которые обычно разлетаются за несколько минут, пока что ещё доступны, а присоединиться можно из любой точки мира. Трансляция обещает быть интересной еще и потому что хедлайнер на этот раз — Кэти Перри: будут и лучшие хиты, и песни из нового альбома «Smile». Мировая его премьера пройдёт 14 августа 2020 года. Кроме Кэти выступать будут Lost Frequencies, Алан Уокер, французский продюсер, немецкий техно-композитор Стефан Бодзин и диджей Дэвид Гетта, известный по работе с Рианной (напомним, в мае он устроил ди-джей сет на крыше небоскреба «Рокфеллер-центр» в Нью-Йорке, чтобы собрать деньги для ВОЗ). Полный список участников смотрим на сайте. Билет на один день обойдётся в 12,5 евро, на два — 20 евро.

Утро с обладателем Grammy

26 июля, 04.00, 16+

Если такого количества музыки вдруг не хватит, можете переключиться на онлайн-концерт американского исполнителя Everlast. За песню Put Your Lights On в 2000 году он, вместе с мексиканским гитаристом Карлосом Сантаной, получил премию Grammy в номинации «Лучшее вокальное рок-выступление дуэта или группы». Стрим концерта певца на YouTube-канале начнут транслировать в четыре часа утра по Москве. Билет стоит 10 долларов, на почту придёт письмо со ссылкой. Шоу ведет комик и актёр из сериала «Сумеречная зона» Кристофер Титус.

Охотимся на бабочек посреди ночи

25 июля, 22.00, 8+

Энтомолог Олег Валерский зовет на ночную охоту за бабочками в Ольгино. Вокруг группы желающих на поляне расставят специальные лампы. На свет фонарей будут прилетать насекомые, вам же остаётся только смотреть. Как уверяют специалисты, за один вечер в Ленобласти можно легко увидеть до ста видов чешуекрылых — от реактивных бражников до кислотно-ярких медведиц. Приманивать насекомых на свет в этот уик-энд не только можно, а даже принято, ведь с 18 по 26 июля во всем мире проходит «Неделя бабочек». Спокойно: во время охоты обойдётся без жертв. Подробности — на странице.





Фото: скриншот с сайта dklurie.ru Фото: скриншот с сайта dklurie.ru

Говорим о весе с экспертом РАН

25 июля, 14:00, 12+

Младший научный сотрудник Института цитологии и генетики сибирского отделения РАН Татьяна Шнайдер готова поговорить о весе. Субботним днем она выйдет в эфир лектория «Архэ» и расскажет, как на этот параметр влияет наша наследственность, окружающая среда, аппетит, и зачем вес исследуют учёные.

Трансляцию смотрим на канале проекта.

Знакомимся с фэшн-фотографами, оказываемся в мире моды

24 июля, 19.00, 12+

О том, что в тренде, а что не очень, как дизайнеры создают наряды, и затем снимают на камеру результат — узнают слушатели онлайн-лекции Эрмитажа. На виртуальной встрече «Фотограф и модельер/фотограф-модельер» всем желающим расскажут о самых известных фэшн-фотосессиях. Нужно только зарегистрироваться.





Фото: скриншот из официальной группы Молодежного центра Эрмитажа Фото: скриншот из официальной группы Молодежного центра Эрмитажа

По Третьяковке с Трегуловой и Хабенским



24 июля, 19:00, 12+

Посмотреть на «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, «Композицию 64/85. Черное на черном» Александра Родченко или «Венчание» Марка Шагала в Третьяковской галерее на этих выходных можете не с кем иным, как с актёром Константином Хабенским и гендиректором музея Зельфирой Трегуловой. Фильм-путешествие по залам с рассказом о девяти работах художников первой половины XX века в пятницу вечером появится на сайте портала Okko. Зрителей просят заранее установить приложение или зарегистрироваться.





Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com

«Гибель богов» от Петера Конвичного

24, 25, 26 июля, 18+

Если за время коронавирусной изоляции вы соскучились не только по музеям, но и по большой сцене, показы Штутгартской оперы — специально для вас. Немецкий режиссер Петер Конвичный имеет славу одного из самых эпатажных и скандальных постановщиков современности. Действие «Аиды» Джузеппе Верди он перенёс в фашистскую Германию, а при постановке «Фальстафа» — последней оперы композитора — превратил сцену в строительную площадку, где рабочие с шумом перестраивали театр, а дворники буквально сметали певцов со сцены. Начиная с пятницы можно будет посмотреть «Гибель богов» Рихарда Вагнера в постановке Конвичного. В частности, за эту работу критики признавали его лучшим режиссёром Германии.

Трансляция появится на сайте Штутгартской оперы и будет доступна ещё неделю.

Живая музыка в Мариинском

25 июля в 19.00, 26 июля в 20.00, 6+

Ну а в Петербурге Мариинский театр продолжает исполнять классику, притягивая зрителей на живое исполнение. В эти выходные в программе значатся сразу два концерта пианиста Николая Луганского. Первый пройдёт в сопровождении симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Прозвучат Шопен и Бетховен. В программе второго вечера — Франк, Рахманинов, Дебюсси. Детали — на сайте театра.





Фото: с официального сайта Мариинского театра Фото: с официального сайта Мариинского театра

Королевские охотничьи рога в «Арсенале»

С 24 июля, 6+

На очное свидание зовут и сотрудники Царского Села. В павильоне «Арсенал» в Александровском парке уже с пятницы можете посмотреть на два охотничьих рога XVI века. Надпись на одном из них помогает определить, что принадлежал он сыну португальского короля Мануэля I дону Луишу и упоминался ещё в книге «Датские памятники» 1646 года. Второй экспонат, вероятно, был сделан в одной мастерской с этим рогом. Оба — из ценной слоновой кости. Экспозиция открыта с 10 утра до 16.30 вечера.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»