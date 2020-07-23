«Вы разрушаете культуру Санкт-Петербурга». Александр Калягин обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову
Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился к губернатору Александру Беглову, после того, как петербургским учреждениям культуры предложили сократить каждого десятого сотрудника. Письмо 23 июля появилось на сайте объединения.
Как заявил Калягин, его «потрясло», что комитет по культуре города обратился к подведомственным учреждениям и сообщил, что ждёт от них предложений по сокращению штата.
«Неужели сокращение сотрудников с нищенскими зарплатами – энтузиастов, посвятивших свои жизни любимому делу, поможет городскому бюджету? А почему бы не сократить аппарат чиновников, чьи оклады в разы превышают заработки людей, работающий в области культуры?», – возмутился Калягин. Происходящее он назвал «полнейшим абсурдом» и подчеркнул, что сокращение субсидий и количества сотрудников приведёт к «непоправимым, катастрофическим последствиям».
«Вы, не побоюсь этого утверждения, таким образом разрушаете культуру Санкт-Петербурга, и делаете это по хорошо известной и отработанной схеме. /.../ Станет меньше театров, и в итоге северная столица потеряет свое значение культурной столицы России», – подчеркнул председатель Союза.
Предложение о сокращении количества работников от комитета по культуре подведомственным ему учреждениям пришло накануне. Как пояснил «Фонтанке» врио председателя ведомства Александр Воронко, бумага – не распоряжение, «не циркуляр, предписывающий действовать именно в таком плане». Александр Беглов в свою очередь заявил, что подчинённые его неправильно поняли и слишком вольно интерпретировали распоряжение о сокращении штатной численности бюджетных организаций.
«В первую очередь, речь шла о снижении количества чиновников и управленцев», – написал губернатор в социальных сетях, не забыв упомянуть при этом, что «в соответствии со сложившейся экономической ситуацией – оптимизация расходов необходима, но не за счёт качества работы».
«Фонтанка.ру»
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