Петербургским театрам и музеям предложили сократить каждого десятого сотрудника
22 июля комитет по культуре разослал руководителям подведомственных учреждений письмо с просьбой до 17.00 24 июля предоставить предложения о сокращении на 10% штатной численности возглавляемых ими организаций. На письмо обратил внимание депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, опубликовав его в своем Фейсбуке.
«Фонтанка» обратилась за комментарием к врио председателя комитета Александру Воронко, который подписал обращение.
«В этом письме ключевое слово — «предложения», – рассказал он. – Это не распоряжение комитета по культуре, не циркуляр, предписывающий учреждениям действовать именно в таком плане. Мы к пятнице ждем предложений от руководителей, с учетом того, что сейчас формируется проект бюджета на следующий год».
Врио главы комитета заверил, что находится на связи с руководителями учреждений и, «все всё понимают».
«Так что, если честно, проблемы не вижу», – сказал он.
«Каждый руководитель понимает, что госзадание, которое ему дается, дается на конкретное количество проектов, и мы частично с госзадания сейчас, в частности, театрам даем деньги на новые постановки и фестивали, а госзадания уменьшаем, – обрисовал ситуацию чиновник. – Руководители вправе принять решение: либо они за счет новых постановок эту брешь закрывают и оставляют коллектив в том же составе (условно говоря: если в театре 25 спектаклей в текущем репертуаре и увольнение любого артиста неизбежно скажется на изменении текущего репертуара, то это является основанием для того, чтобы это сокращение не делать), либо, если люди понимают, что они готовы оптимизировать свою численность, это абсолютно их право».
Собеседник «Фонтанки» уточнил, что подобные письма не рассылались подведомственным комитету образовательным учреждениям – «потому что преподавателей сокращать по меньшей мере глупо».
В Комитете также заверили, что «очевидно, процесс затронет вакантные ставки» и «иные административные штатные должности, которые могут быть выведены без нарушения полноценной работоспособности коллективов». И что решения остаются за директорами. А в качестве причины инициативы указали поручение губернатора Александра Беглова от 21 июля о подготовке плана по оптимизации штатной структуры органов государственной власти и сети подведомственных учреждений.
«Фонтанка» связалась с одним из получателей письма комитета по культуре — директором ЦВЗ «Манеж» Павлом Пригара. Он также не считает содержимое письма предложением, от которого нельзя отказаться, и сокращать в выставочном зале никого не намерен. В то же время Пригара не смог припомнить, чтобы раньше получал от комитета подобные письма.
«Фонтанка.ру»
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