Минкульт не хочет драмы в кино. После возобновления показов россиян ждут отечественные комедии
После открытия кинотеатров россиян ждут фильмы с лёгким сюжетом и романтические комедии. Как заявила министр культуры Ольга Любимова, драмы в прокате появятся только «ближе к зиме 2021 года».
По словам Любимовой, сейчас в министерстве решают, какие ленты получат государственную поддержку при выходе в прокат. «Мы определяем, какие это будут картины со стороны Минкультуры, первые семь продюсеров будут поддержаны», — заявила она и добавила, что речь идёт о субсидиях до 10 миллионов рублей. Цитату 22 июля приводит ТАСС.
Как подчеркнула министр, в ведомстве считают, что россияне, уставшие от коронавирусных ограничений, ещё «не готовы к серьёзным драмам», поэтому с началом работы кинотеатров зрителей ждут отечественные картины, которые подойдут для «простого общения, свиданий в кино». «С драмами будем знакомиться ближе к зиме 2021 года», – пообещала Любимова. Сообщается, что расширенные меры поддержки отрасли сейчас совместно разрабатываются министерством и Фондом Кино.
Время открытия кинотеатров зависит от ситуации с коронавирусом и индивидуально в каждом из регионов. Формально запрет на работу площадок был снят ещё 13 июля, однако принимать зрителей они имеют право только по разрешению местных властей. Когда фильмы на большом экране смогут посмотреть петербуржцы и почему процесс открытия для кинотеатров в городе будет «мучительным» «Фонтанке» рассказывал Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
«Фонтанка.ру»
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