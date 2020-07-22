Негосударственные театры пошли под нож. Комитет по культуре назвал получателей субсидий за 2020 год Версия для печати Tweet

На сайте Комитета по культуре опубликован перечень получателей субсидий и мероприятий в области культуры и искусства за проведение мероприятий в 2020 году. Содержание документа вызвало недоумение коллективов негосударственных театров, о котором они заговорили в соцсетях.

Так, в числе получателей субсидии, по сравнению с прошлым годом, не оказалось таких знаковых петербургских коллективов, как театр АХЕ, «Такой театр», «Кукольный формат», «Комик-трест», Karlsson Haus, Театр «Странствующие куклы господина Пэжо», «Этюд-театр», «Особняк», «Цехъ» и ряда других учреждений культуры, в том числе неоднократно получавших высокие театральные премии и ярко участвовавшие в культурной жизни города.

Если сравнивать с тем же документом за 2019 год, выходит, что из 30 получателей субсидии в графе «при постановке и показе спектаклей» осталось всего семь. Снизилась и сумма, распределяемая между ними, — с 40 миллионов рублей до 16.

В Комитете по культуре пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию.

Напомним, в апреле 2020 года Комитет по культуре предложил негосударственным театрам, которые были вынуждены прекратить работу (и до сих пор не могут ее возобновить), отправлять заявки для участия в конкурсном отборе на получение субсидий.

Незадолго до этого глава Союза театральных деятелей Александр Калягин назвал положение театров в Петербурге наиболее тяжелым. Глава СТД обращал особое внимание властей на положение негосударственных театров, поскольку им тяжелее, чем государственным, так как они полностью зависят от числа проданных билетов.

В 2020 году бюджет Петербурга был секвестировн. Изначально по статье «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на постановку и показ драматических спектаклей» Комитет по культуре мог потратить 929 миллионов рублей, после – 733,7 миллиона. В 2019 году на эти цели выделялось 868 миллионов рублей. В эти суммы входит проведение фестивалей и конкурсов, других проектов, меропряитий для категорий населения, нуждающихся в соцподдержке, поддержка новаторских и экспериментальных направлений в искусстве, пропаганда традиций и достижений петербургской и российской культуры, создание культурно-образовательных программ для семейной, детской и молодежной аудитории, а также показ и постановка спектаклей.

«Фонтанка.ру»