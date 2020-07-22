Негосударственные театры пошли под нож. Комитет по культуре назвал получателей субсидий за 2020 год
На сайте Комитета по культуре опубликован перечень получателей субсидий и мероприятий в области культуры и искусства за проведение мероприятий в 2020 году. Содержание документа вызвало недоумение коллективов негосударственных театров, о котором они заговорили в соцсетях.
Так, в числе получателей субсидии, по сравнению с прошлым годом, не оказалось таких знаковых петербургских коллективов, как театр АХЕ, «Такой театр», «Кукольный формат», «Комик-трест», Karlsson Haus, Театр «Странствующие куклы господина Пэжо», «Этюд-театр», «Особняк», «Цехъ» и ряда других учреждений культуры, в том числе неоднократно получавших высокие театральные премии и ярко участвовавшие в культурной жизни города.
Если сравнивать с тем же документом за 2019 год, выходит, что из 30 получателей субсидии в графе «при постановке и показе спектаклей» осталось всего семь. Снизилась и сумма, распределяемая между ними, — с 40 миллионов рублей до 16.
В Комитете по культуре пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию.
Напомним, в апреле 2020 года Комитет по культуре предложил негосударственным театрам, которые были вынуждены прекратить работу (и до сих пор не могут ее возобновить), отправлять заявки для участия в конкурсном отборе на получение субсидий.
Незадолго до этого глава Союза театральных деятелей Александр Калягин назвал положение театров в Петербурге наиболее тяжелым. Глава СТД обращал особое внимание властей на положение негосударственных театров, поскольку им тяжелее, чем государственным, так как они полностью зависят от числа проданных билетов.
В 2020 году бюджет Петербурга был секвестировн. Изначально по статье «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на постановку и показ драматических спектаклей» Комитет по культуре мог потратить 929 миллионов рублей, после – 733,7 миллиона. В 2019 году на эти цели выделялось 868 миллионов рублей. В эти суммы входит проведение фестивалей и конкурсов, других проектов, меропряитий для категорий населения, нуждающихся в соцподдержке, поддержка новаторских и экспериментальных направлений в искусстве, пропаганда традиций и достижений петербургской и российской культуры, создание культурно-образовательных программ для семейной, детской и молодежной аудитории, а также показ и постановка спектаклей.
«Фонтанка.ру»
Если бы в Лондоне было своё Купчино — «Северо-Запад» Зэди Смит и ещё 5 важных книг июля
Новости
-
-
22 июля 2020 - Негосударственные театры пошли под нож. Комитет по культуре назвал получателей субсидий за 2020 год
-
22 июля 2020 - HBO взялся за приквел «Игры Престолов». Зрителей отбросят назад на века
-
22 июля 2020 - Цветы, свечи и игрушечный Стэн Ли. Фанаты Comic-Con создали святилище памяти любимого фестиваля
-
22 июля 2020 - «Союзмультфильм» приступил к сериалу про медвежонка Умку. Героев уже придумали
-
21 июля 2020 - На улицах Москвы и Петербурга пройдет променад-спектакль по книге средневекового алхимика с дополненной реальностью
Статьи
-
18 июля 2020, 19:45В Саду Бенуа, что рядом с парком Сосновка, 18 июля открылась выставка «Summer Garden/Летний сад». Девиз конкурса, на котором были отобраны работы, - «Городу нужен новый Летний сад!»
-
16 июля 2020, 16:41На стриминговой платформе Peacock (а в России - на «Кинопоиске») вышли первые четыре серии «Дивного нового мира», сериальной адаптации классической антиутопии Олдоса Хаксли. Пророчества писателя так напугали авторов сериала, что те решили сочинить на основе романа просто очередную красивую фантастику.
-
15 июля 2020, 19:19С 16 августа петербуржцы (если пандемия позволит) смогут посидеть на искусственной травке во дворах «Ленфильма», послушать концерты и посмотреть детские спектакли, поесть гамбургеры и шаверму с видом на обветшалые корпуса на Каменноостровском и приодеться в дизайнерский «киношмот» с цитатами из советской киноклассики.
-
14 июля 2020, 22:27Вход по группам, осмотр экспонатов практически в одиночестве и передвижение по «маршрутным листам». «Фонтанка» побывала в Русском музее за день до его открытия и рассказывает, к чему готовиться вам.
-
-
-
-
-