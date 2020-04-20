«Самое тяжелое положение — в Петербурге». Глава Союза театральных деятелей призвал власти спасти театры
Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился «ко всем властным структурам», минкульту и региональным культурным ведомствам с просьбой поддержать театры. Соответствующий документ опубликован 20 апреля на сайте СТД, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры, — написал он. — А эта угроза вполне реальная».
Калягин рассказал, что СТД собрал информацию о мерах, которые предпринимаются для поддержки театров в разных регионах страны.
«Самое тяжелое положение в Санкт-Петербурге, — резюмировал он. — При утверждении бюджета 2020 года театры Санкт-Петербурга были поставлены перед фактом полного отсутствия средств на новые постановки (сокращение бюджетного финансирования). А теперь, когда театры несколько месяцев не будут играть спектакли, они лишились и доходов от продажи билетов, но компенсировать их никто не собирается. Правительство Санкт-Петербурга не только не планирует покрыть финансовые потери, связанные с отменами спектаклей, но и предлагает готовиться к сокращению (!!!) бюджетных ассигнований».
Александр Калягин
Фото: stdrf.ru/
Александр Калягин напомнил слова президента страны о том, что «никаких сокращений быть не должно», а в поправках к Конституцию подчеркивается, что «культура поддерживается и охраняется государством».
Глава СТД напомнил, что культурные площадки не бездействуют, они ушли в онлайн-пространство, и сюжеты и трансляции оказались востребованными «миллионами зрителей». Калягин также подчеркнул, что в поддержке нуждаются и негосударственные театры, которым «еще тяжелее», поскольку они полностью зависят от числа проданных билетов.
«Фонтанка.ру»
Онлайн-концерт «Сплина», «Дау», Билли Айлиш, «Русские грузины» Парфенова: Лучшие онлайн-развлечения на выходные 17 – 19 апреля
Новости
-
апрель 2020 - Юрий Гальцев выпустил дебютный видеоклип
-
20 апреля 2020 - «Самое тяжелое положение — в Петербурге». Глава Союза театральных деятелей призвал власти спасти театры
-
20 апреля 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: мифология крестьянской колыбели, спектакль Додина, Павел Крусанов, Юлия Чичерина
-
19 апреля 2020 - «Волнение». БДТ бесплатно показывает спектакль-бенефис Алисы Фрейндлих
-
19 апреля 2020 - «Ребята, вставляйте мемы!» Ильич из Little Big рассказал, как покорить его сердце
-
19 апреля 2020 - Умер Александр Кабаков — автор повести «Невозвращенец»
Статьи
-
18 апреля 2020, 17:40В конце марта петербургские театры ушли в режим самоизоляции из-за коронавируса. С тех пор начались эксперименты с форматами. «Маузер» в Александринском театре стал первой постановкой, которая транслировалась из пустого зрительного зала. Писатель, член Русского ПЕН-Центра Зинаида Варлыгина посмотрела сценическую ораторию греческого режиссёра Теодороса Терзопулоса и рассказывает о ней.
-
16 апреля 2020, 10:07На канале «Россия» — одна из самых ожидаемых премьер сезона, экранизация романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Наглядная демонстрация того, как легко оригинальная история превращается в заурядный набор картинок и образов.
-
15 апреля 2020, 13:06Арт-центр «Пушкинская-10», где выставлялись митьки, новые реалисты и некрореалисты, где находится улица Джона Леннона, и куда регулярно наведываются БГ и Юрий Шевчук, находится на грани катастрофы. Кластер андеграундной культуры у Московского вокзала отправился в самоизоляцию. В отличие от многих других культурных площадок в городе, финансирования от государства не получает.
-
14 апреля 2020, 11:15Новая книга Маргарет Этвуд выходит в России своевременно. Во-первых, потому что у нас, наконец, есть время на чтение. Во-вторых, параллели между коронавирусной лихорадкой и условиями, в которых появилось тоталитарное государство Галаад, не заметить сложно. Литературный обозреватель «Фонтанки» прочитала продолжение нашумевшей антиутопии «Рассказ служанки» и рассказывает о нём.
-
-
-
-
-