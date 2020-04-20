«Самое тяжелое положение — в Петербурге». Глава Союза театральных деятелей призвал власти спасти театры

20 апреля 2020, 13:02
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Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился «ко всем властным структурам», минкульту и региональным культурным ведомствам с просьбой поддержать театры. Соответствующий документ опубликован 20 апреля на сайте СТД, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры, — написал он. — А эта угроза вполне реальная».

Калягин рассказал, что СТД собрал информацию о мерах, которые предпринимаются для поддержки театров в разных регионах страны.

«Самое тяжелое положение в Санкт-Петербурге, — резюмировал он. — При утверждении бюджета 2020 года театры Санкт-Петербурга были поставлены перед фактом полного отсутствия средств на новые постановки (сокращение бюджетного финансирования). А теперь, когда театры несколько месяцев не будут играть спектакли, они лишились и доходов от продажи билетов, но компенсировать их никто не собирается. Правительство Санкт-Петербурга не только не планирует покрыть финансовые потери, связанные с отменами спектаклей, но и предлагает готовиться к сокращению (!!!) бюджетных ассигнований».

Александр Калягин
Александр Калягин

Фото: stdrf.ru/

Александр Калягин напомнил слова президента страны о том, что «никаких сокращений быть не должно», а в поправках к Конституцию подчеркивается, что «культура поддерживается и охраняется государством».

Глава СТД напомнил, что культурные площадки не бездействуют, они ушли в онлайн-пространство, и сюжеты и трансляции оказались востребованными «миллионами зрителей». Калягин также подчеркнул, что в поддержке нуждаются и негосударственные театры, которым «еще тяжелее», поскольку они полностью зависят от числа проданных билетов.

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