«Союзмультфильм» приступил к сериалу про медвежонка Умку. Героев уже придумали

22 июля 2020, 11:22
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«Союзмультфильм» начал работу над сериалом на основе мультфильма «Умка». Об этом «Фонтанке» 22 июля сообщили представители студии.

Точные сроки выпуска сериала на экраны ещё не известны. Сейчас аниматоры и режиссёры разрабатывают сценарий. Они уже создали так называемую «библию проекта» — продумали типажи и характеры персонажей, то, как те относятся друг к другу. Над внешностью и деталями ещё предстоит поработать. Как ранее сообщала председатель правления киностудии Юлиана Слащева, в «Умке» должно быть 26 серий.

В 2019 году «Союзмультфильм» снял продолжение классических советских мультиков 1969 и 1970 годов. В новой части медвежонок и его друг заговорили голосом актрисы Ларисы Брохман, а «Колыбельную медведицы» перепела Лариса Долина. Помимо этого студия продолжает осовременивание других персонажей из мультфильмов «Золотой коллекции»: аниматоры решили выпустить 26 новых серий «Ну, погоди!». С 2018 года, несмотря на конфликт об авторских правах с детским писателем Эдуардом Успенским, выходит продолжение «Простоквашино». В озвучке принимают участие Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев, Дядя Фёдор и другие герои обзавелись смартфонами и выучили молодёжный сленг.

«Фонтанка.ру»

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