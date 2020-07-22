«Союзмультфильм» приступил к сериалу про медвежонка Умку. Героев уже придумали

«Союзмультфильм» начал работу над сериалом на основе мультфильма «Умка». Об этом «Фонтанке» 22 июля сообщили представители студии.

Точные сроки выпуска сериала на экраны ещё не известны. Сейчас аниматоры и режиссёры разрабатывают сценарий. Они уже создали так называемую «библию проекта» — продумали типажи и характеры персонажей, то, как те относятся друг к другу. Над внешностью и деталями ещё предстоит поработать. Как ранее сообщала председатель правления киностудии Юлиана Слащева, в «Умке» должно быть 26 серий.

В 2019 году «Союзмультфильм» снял продолжение классических советских мультиков 1969 и 1970 годов. В новой части медвежонок и его друг заговорили голосом актрисы Ларисы Брохман, а «Колыбельную медведицы» перепела Лариса Долина. Помимо этого студия продолжает осовременивание других персонажей из мультфильмов «Золотой коллекции»: аниматоры решили выпустить 26 новых серий «Ну, погоди!». С 2018 года, несмотря на конфликт об авторских правах с детским писателем Эдуардом Успенским, выходит продолжение «Простоквашино». В озвучке принимают участие Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев, Дядя Фёдор и другие герои обзавелись смартфонами и выучили молодёжный сленг.

«Фонтанка.ру»