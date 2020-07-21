На улицах Москвы и Петербурга пройдет променад-спектакль по книге средневекового алхимика с дополненной реальностью

21 июля 2020, 20:49
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Режиссер Максим Диденко поставит спектакль «Убегающая Аталанта», основанный на трактате средневекового алхимика Михаэля Майера «Аталанта Фугиэнс». Как рассказал 21 июля журнал «Театр», премьера пройдет в августе, при показах зрители будут использовать материалы, размещенные на платформе дополненной реальности для экскурсий и спектаклей IMMERSE.

Планируется, что дополненная реальность должна будет проиллюстрировать параллельный мир Аталанты — через свои смартфоны зрители будут видеть актеров и декорации в привычных городских пейзажах.

«Мне лично за годы работы в театре осточертело существовать в рамках коробки и захотелось выйти на улицу, взаимодействовать с городом, с реальной, а не искусственной средой», – цитирует режиссера издание.

 

Спектакль-променад из пяти актов можно будет проходить как группами зрителей, так и поодиночке, что удобно в период пандемии. После Москвы постановку хотят показать и в Петербурге, где работают многие из ее создателей.

Хореографом постановки выступил Владимир Варнава, художником — видеохудожник театра АХЕ Илья Старилов. Драматург — Евгений Мандельштам.

«Фонтанка.ру»

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