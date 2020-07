В Париже показали кинотеатр будущего в духе «Звездных войн». Зрители разместятся в «летающих тарелках» в 2021 году

Компания Ōma Cinema представила формат нового кинозала, который должен появиться в Париже. Его зрительный зал разделен на круглые платформы, которые находятся на разной высоте.

Создатели проекта анонсируют его как представителя новой эры кинотеатров.

«В то время как все кинотеатры, построенные за последние более чем полвека, похожи меж собой и соблюдают один и тот же принцип рассадки, этот кинозал дарит новый опыт похода в кино — одновременно интимный, впечатляющий и иммерсивный, где каждое место — лучшее», – объяснил Пьер Шикан, архитектор кинозалов и основатель компании Ōma.

Пользователи, посмотревшие презентацию, отметили, что новый кинотеатр подозрительно напоминает зал Галактического сената из «Звездных войн».

When you want to go to the movies but you wind up at a Galactic Senate meeting. https://t.co/1oRmGBFIeo pic.twitter.com/wHpWEKlfPX