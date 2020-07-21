В Париже показали кинотеатр будущего в духе «Звездных войн». Зрители разместятся в «летающих тарелках» в 2021 году

21 июля 2020, 14:30
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Компания Ōma Cinema представила формат нового кинозала, который должен появиться в Париже. Его зрительный зал разделен на круглые платформы, которые находятся на разной высоте.



Фото: кадр из видео

Создатели проекта анонсируют его как представителя новой эры кинотеатров.

«В то время как все кинотеатры, построенные за последние более чем полвека, похожи меж собой и соблюдают один и тот же принцип рассадки, этот кинозал дарит новый опыт похода в кино — одновременно интимный, впечатляющий и иммерсивный, где каждое место — лучшее», – объяснил Пьер Шикан, архитектор кинозалов и основатель компании Ōma.



Фото: кадр из видео

Пользователи, посмотревшие презентацию, отметили, что новый кинотеатр подозрительно напоминает зал Галактического сената из «Звездных войн».

 

 

«Архитектура кинотеатра Ōma базируется на трех принципах — оригинальном макете с платформами, вариативная устаровка кресел на каждом балконе и расположение проектора между ложами, позволяющее аудитории находиться ближе к экрану и к действию», – рассказывает Би-би-си.

Ожидается, что уникальное пространство, приводящее в восторг любителей фантастики, примет первых зрителей в 2021 году. Причем изоляционное строение зала — не дань пандемии: он таким планировался и до возникновения коронавируса, однако теперь может задать тренд.

 

«Это правда, он настоящий и действительно откроется?» – пестрит постами Твиттер. – «Что это вообще?» «А как добраться до своего места?» «Вот оно — будущее!» «Я хочу это видеть!»

Напомним, сейчас многие страны мира обсуждают, как поддержать киноиндустрию и вернуть зрителей в залы. Например, в России запустили акцию #идемвкино, в рамках которой актеры и режиссеры будут рассказывать о своих запомнившихся походах в кинозалы. А также решили выпустить в широкий прокат фильм «Фея» Анны Меликян. Вот только в Петербурге его пока не увидят.

«Фонтанка.ру»

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