В Париже показали кинотеатр будущего в духе «Звездных войн». Зрители разместятся в «летающих тарелках» в 2021 году
Компания Ōma Cinema представила формат нового кинозала, который должен появиться в Париже. Его зрительный зал разделен на круглые платформы, которые находятся на разной высоте.
Фото: кадр из видео
Создатели проекта анонсируют его как представителя новой эры кинотеатров.
«В то время как все кинотеатры, построенные за последние более чем полвека, похожи меж собой и соблюдают один и тот же принцип рассадки, этот кинозал дарит новый опыт похода в кино — одновременно интимный, впечатляющий и иммерсивный, где каждое место — лучшее», – объяснил Пьер Шикан, архитектор кинозалов и основатель компании Ōma.
Фото: кадр из видео
Пользователи, посмотревшие презентацию, отметили, что новый кинотеатр подозрительно напоминает зал Галактического сената из «Звездных войн».
When you want to go to the movies but you wind up at a Galactic Senate meeting. https://t.co/1oRmGBFIeo pic.twitter.com/wHpWEKlfPX— MisterBatfleck (@Mister_BatfIeck) July 20, 2020
«Архитектура кинотеатра Ōma базируется на трех принципах — оригинальном макете с платформами, вариативная устаровка кресел на каждом балконе и расположение проектора между ложами, позволяющее аудитории находиться ближе к экрану и к действию», – рассказывает Би-би-си.
Ожидается, что уникальное пространство, приводящее в восторг любителей фантастики, примет первых зрителей в 2021 году. Причем изоляционное строение зала — не дань пандемии: он таким планировался и до возникновения коронавируса, однако теперь может задать тренд.
«Это правда, он настоящий и действительно откроется?» – пестрит постами Твиттер. – «Что это вообще?» «А как добраться до своего места?» «Вот оно — будущее!» «Я хочу это видеть!»
Напомним, сейчас многие страны мира обсуждают, как поддержать киноиндустрию и вернуть зрителей в залы. Например, в России запустили акцию #идемвкино, в рамках которой актеры и режиссеры будут рассказывать о своих запомнившихся походах в кинозалы. А также решили выпустить в широкий прокат фильм «Фея» Анны Меликян. Вот только в Петербурге его пока не увидят.
«Фонтанка.ру»
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