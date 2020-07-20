Кинотеатры поддержит «Фея» с Хабенеским. Фильм Анны Меликян создаст прецедент выхода на большой экран после онлайн-релиза
Картина режиссера Анны Меликян с Константином Хабенским выйдет в широкий прокат. Это станет первым случаем в истории российского кино, когда фильм сначала публикуется и собирает просмотры онлайн, а потом становится доступным в кинотеатрах.
Посмотреть картину на большом экране значительная часть россиян смогут с 1 августа – в этот день начинаются сеансы со зрителями в Москве. Как сообщает «Кинопоиск» на странице ВКонтакте, «свою долю от кассовых сборов КиноПоиск полностью передаст кинотеатрам» – в качестве поддержки индустрии.
В этом смысле петербуржцы пока находятся в неведении: когда кинозалы откроются в нашем городе – пока не объявлено.
В настоящее время лента доступна для просмотра на сервисе «Кинопоиск HD».
Сама Анна Меликян выходу картины в залы рада: она подчеркнула, что фильм был снят именно для большого экрана.
««Фея» – мой самый непростой фильм, с самой непростой судьбой, снятый в результате самого непростого периода жизни», – рассказала она в своем инстаграме.
Напомним, главный герой фильма — уверенный в себе глава империи видеоигр (Константин Хабенский). В его жизнь врывается юная активистка, которую он случайно спасает от полиции (Екатерина Агеева). Девушка меняет его жизнь.
Ранее 13 июля минкульт одобрил работу кинотеатров после получения разрешения от местных властей. Однако график выхода мировых премьер поменялся из-за эпидемии, и что показывать так, чтобы это было прибыльным, — владельцы пока не знают. Об этой ситуации и о том, сколько времени займет заново запустить прокат, «Фонтанке» рассказывал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
«Фонтанка.ру»
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