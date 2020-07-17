Рептилоиды, Дружко и мужские роды — пользователи шутят по поводу нового клипа Cream Soda Версия для печати Tweet

Группа Cream Soda, ранее прогремевшая такими хитами как «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок», представила новую песню.

Композицию «Сердце и лед» представили сразу клипом – в нем, помимо самих музыкантов, сыграли Никита Кукушкин, ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко, а также комик и продюсер Александр Гудков.

Сюжет забавный: рептилоид Кукушкин похищает вокалистку Анну Романовскую и уносит ее домой, в канализацию, где она становится подозрительно похожа на Дейнерис из «Игры престолов» и получает предложение руки и сердца.

Там оказывается, что «рептилоиды – тоже люди»: в большой квартире, обставленной по всем канонам пост-советского дизайна, живет целая семья ящеролюдей. Приняв в свой дом Дейнерис-Романовскую, они трогательно смотрят семейный фотоальбом. Тем временем музыканты, оставшись без вокалистки, обращаются за помощью к «профессионалу» по части мистики Сергею Дружко.

Производством клипа занималась команда Александра Гудкова, а премьера видео состоялась на YouTube-канале «Чикен Карри». Здесь же выходят такие популярные шоу, как «Лига плохих шуток» и Comment Out.

Клип быстро набирает популярность у интернет-пользователей, которые не скупятся на шутки: «Муж Татьяны вернулся с рыбалки, но он уже не тот, кем был раньше...», «Это же просто семейное видео из архива Гудкова!», «За актерскую игру Дружко и за его первую улыбку — лайк!»

Cream Soda – московская электронная группа, существующая с 2012 года. Коллектив постоянно экспериментировал с жанрами, но сейчас играют в стиле этно-хаус, в котором и созданы все главные хиты группы.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»