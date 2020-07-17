Чем заняться 17-19 июля: поиски моря, «Ночь искусств», джаз, КняZz и «Маяковский-fest»
Город оживает, люди выходят из дома, и на улицах возрождаются традиционные фестивали. Выбрали для вас одиннадцать вариантов, как провести этот уикенд. Послушайте звёзд джаза онлайн и офлайн, побывайте на концерте КняZz не выходя из машины, встретьтесь с Парфёновым и Раппопорт у экрана или проведите весь день с Маяковским.
Драйв под музыку от стиральной доски
17-19 июля, 16+
Коронавирус смог изменить многое, но не остановил организаторов традиционного джазового уикенда «Бродский DRIVE». Хотя программу на этот раз ужали с полутора месяцев всего до трёх дней — разнообразие гарантировано: покажут и игру на стиральной доске, и на шестиструнной гитаре добро родом из США. Идём слушать контрабасиста Владимира Волкова, одного из лучших импровизаторов на альпийском роге Аркадия Шилклопера и их коллег — и вспоминать, что такое живая музыка. В общем, получаем драйв в особо концентрированном виде.
Пешком к морю через весь город
19 июля, 16.00, 16+
Вместе с музыкой в город возвращаются и образовательные прогулки. Дом культуры Льва Лурье предлагает размяться, дойти до моря. Пешеходную экскурсию «Портовые города мира и портовая слобода Петербурга» проведёт Анна Маркович — знаток жизни дореволюционного города. По пути от Гаванского рабочего городка на одноимённой улице до Севкабель Порта она расскажет истории о докерах, рабочих и проститутках, поделится тайнами контрабандистов и советской компании Интурист. Главный бонус тут — путешествие фантастического масштаба: мысленно участников обещают отправить и в Марсель, и в Александрию, и в Геную. Физически же за пару часов доставят на набережную Финского залива.
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Звуки карнавала на первом автоконцерте КняZz
18 июля, 20.00, 16+
Если выходить в свет и пересекаться с незнакомцами пока что не хочется, отправляйтесь на рок-концерт – не выходя из машины. На площадке Selar Park на Пискарёвском проспекте, 144АК, уже в пятницу с экрана всех поприветствует группа КняZz. Из салона собственного авто подпеваем хитам и вспоминаем тексты «Короля и Шута», ну а в остальном правила постпандемийной нормы просты — выходить не нужно, даже чтобы поесть.
Вспоминаем о былой любви и Горшенёве, погружаемся в «Звёздный мусор»
19 июля, 20:00, 12+
Продолжить петь под российских панк-классиков получится уже на следующий день. Клуб «Космонавт» перешёл в онлайн, но не сбавляет темпов. Лидер «Короля и Шута» Михаил Горшенёв умер семь лет назад, но 19 июля каждый год оживает по всей стране. В день памяти музыканта подключаемся к трансляции платформы интернет-концертов STAY или паркуемся напротив автокинотеатра Кинолахта, слушаем лучшие хиты "Короля и Шута" в исполнении группы младшего брата Горшка Алексея Горшенева. В качестве бонуса команда "Горшенев" представит новые композиции из собственного альбома «Звёздный мусор». Подробности на официальной странице.
Фильтруем новости из космоса
18 июля, 22.00, 6+
Разбираться в том, много ли лишнего накопилось в космосе, как там дела у учёных, скоро ли люди смогут улететь на другую планету, и не ждёт ли там что-нибудь пострашнее коронавируса, предлагает центр «Архэ». Встречаемся в ночном эфире на YouTube-канале проекта. Делиться последними космическими новостями будет видный астрофизик-популяризатор Сергей Попов.
Фото: Изображение Free-Photos с сайта Pixabay
«Ночь искусств»: медитация, арт-дискуссии, путешествие в горы
17 июля, 19.00 и 22.00, 6+
Если соскучились по лекциям про дизайн, музеи, культуру Востока или трактовки сказок Братьев Гримм – присоединяйтесь к «Ночи искусств» от Вышки. Все встречи пройдут онлайн, в расписании пять основных блоков. Чтобы поучаствовать в дискуссиях-медитациях о современных художниках, онлайн-экскурсии по горным сёлам или мастер-классе по актёрскому мастерству, выбирайте направления «Европа», «Азия», «Африка» или «Америка». Есть ещё блок «Детям», и программа там стартует раньше основной — уже в 19.00. Ссылка на регистрацию и подробности – на сайте.
Фото: vk.com/artnighthse
«Бывший сын» в исполнении Парфёнова, Раппопорт и Макаревича
19 июля, 18+
«Возможно, это поможет нам всем понять, что же происходит в Беларуси последние 10 лет», — описал идею проекта «Бывший сын» автор одноимённого романа Саша Филипенко. 19 июля на YouTube-канале стартуют «солидарные чтения»: 30 российских, украинских и белорусских артистов будут озвучивать книгу вслух. По сюжету, главный герой лежит в коме, а близкие рассказывают ему, что происходит в стране и вокруг. К слову, в 2014 году дебют Филипенко стал лучшим на конкурсе «Русская премия».
Первые две главы появятся в сети уже в воскресенье. Среди чтецов — музыкант Андрей Макаревич, актриса Ксения Раппопорт и журналист Леонид Парфенов. Все решили участвовать безвозмездно. Слушаем книгу до 2 августа, соотносим с нынешними протестами за право выбора в Минске.
Вечер со звёздами джаза и соула
17 июля, 19.00, 12+
Первый международный онлайн-фестиваль джазовой музыки IDJazz Spb 2020 завершится в пятницу, 17 июля. На финальном гала-концерте сыграет культовый бас-гитарист Ришар Бона, чьи работы — смесь камерунских традиций и культуры американского джаза. Кроме него выступит британский соул-певец Тони Момрель, выходивший на сцену с Уитни Хьюстон и сэром Элтоном Джоном. Трансляция пройдёт на сайте «Фонтанки» #безантракта и в группе ВКонтакте.
Утро с двукратным обладателем Grammy
19 июля, 5.30, 12+
Сеть освоили и классики: обладатель двух Grammy, американский джазовый пианист Боб Джеймс сыграет онлайн свои лучшие композиции. Музыка зазвучит в 18.30 по тихоокеанскому времени и в 5.30 утра по Москве. Билет стоит 15 долларов, а 15% от собранной суммы направят благотворительной организации Black Lives Matter Global Network. Подробности ищите на сайте.
День Рождения с Маяковским: от пробуждения до торта
19 июля, 6+
«Как бы поэт отпраздновал день рождения, если бы 1918-й и 2020-й смешались?», — задались вопросом создатели «Маяковский-fest» и решили, что он точно провёл бы день с родными (пандемия всё-таки), но о каждом шаге сообщал бы в социальных сетях. Провести праздник с именинником предлагают на специальной странице ВКонтакте и в канале Telegram. Там с самого утра появятся рецепты для праздничного стола, голосовые сообщения от самого Владимира Маяковского, просьбы дописать стихотворение или составить письмо. Вечером участники получат тайный аудиогид и карту с отметкой дачи недалеко от станции Левашово, куда на своё 25-летние поэт уехал с Лилей Брик. Кстати, из-за эпидемии холеры. Кроме этого организаторы оцифровали и выложили в открытый доступ графические альбомы и журналы «Новый ЛЕФ». Не забудьте включить уведомления!
Фото: vk.com/mayakovskybirthday
Шоу о любви в автотеатре
18 июля, 21.00, 16+
Микс живого и виртуального ждёт зрителей драйв-шоу «Timeless. Люби меня крепко». Представление устроят на специально выстроенной сцене посреди гоночной трассы «Игора Драйв». Не ждите прямолинейного сюжета: история о сущности отношений и чувствах построена на фрагментах-фантазиях и цитатах известных людей. Видеоэлементы в представлении от «Ленинград Центра» артисты дополнят танцами, музыкой и даже цирковыми трюками. И хотя зрителей просят не выходить из машин, поддерживать выступающих всё равно можно: не забываем про клаксоны и фары!
Zoom-спектакль о переговорах в отеле
18 июля, 17.00, 18+
Фото: tochkadostupa.spb.ru
В сети продолжаются показы театрального фестиваля «Точка доступа», на этот уикенд запланирована премьера «Делегации» от режиссёра Тассоса Стивенса и команды Coney. Заселившись в виртуальный отель с помощью конференции Zoom, зрители понаблюдают за переговорами России и Великобритании об улаживании международного скандала. История не простая, а танцевальная: можно оставаться пассивным слушателем, а можно включиться в игру. Как уверяет сам Тассос, бояться нечего, в таком театре нет правил, ведь это — «онлайн-приключение».
Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»
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