Fatoumata Diawara
В 19.00 в эфире «Фонтанки» - первый международный онлайн-фестиваль джаза IDJazz Spb
16 июля в 19.00 «Фонтанка» покажет второй гала-концерт международного онлайн-фестиваля джаза IDJazz Spb 2020, который проводится эксклюзивно на сайте tv.fontanka.ru и в нашей группе ВКонтакте.
В этом проекте принимают участие мировые звезды музыки — лауреаты и номинанты Грэмми и других престижных премий как из России, так и из-за рубежа. А главным хэдлайнером будет Ришар Бона — знаменитый бас-гитарист. Сам фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения великого джазмена Чарли Паркера.
Фестиваль проходит в течение трех вечеров. Сегодня, во второй вечер, с 19.00, вас ждут:
- Российский нео-фьюжн проект Ilia Korchagin Quartet
- Израильско-американский пианист Guy Mintus, в чьей игре «встрачаются» индийские ритмы и баховские контрапункты
- Литовский секстет Brave Noises
- Греческий музыкант Petros Klampanis, чей альбом «Иррациональности» в этом году получил аж три награды Independent Music Awards
- Петербургская «орально-инструментальная группировка» Bison Grass
- Бельгийский инструментальный дуэт Glass Museum
- Финский джазовый гитарист и композитор Niklas Winter
- Чижик-джаз-квартет известного петербургского исполнителя на вибрафоне Алексея Чижика
- Малийско-французская актриса Fatoumata Diawara, двукратная номинантка на Грэмми, совмещающая в музыке электрогитару и древнейшие музыкальные инструменты племён Африки
Glass Museum
Фото: предоставлено организаторами
Заходите на сайт tv.fontanka.ru или в группу «Фонтанки» ВКонтакте и украсьте свой вечер джазом. При поддержке Комитета по культуре. 12+
«Фонтанка.ру»
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