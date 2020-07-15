В Петербурге заработал Летний сад. Посетителей встречали луковицами, параллельно протирая скамейки

После отмены части коронавирусных ограничений в Петербурге открылся Летний сад К десяти часам утра 15 июля у ворот со стороны Невы собралась очередь из десятка человек, практически все – без масок. Подобная расслабленность не помешала горожанам попасть в парк – наличие средств индивидуальной защиты на входе никто не проверял.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», сейчас в саду открыты все зоны и работают фонтаны. Впрочем, совсем расслабиться не получится. О том, что коронавирус ещё в городе, тут напоминают с помощью объявлений по громкой связи: горожан просят быть ответственными, соблюдать социальную дистанцию и воздержаться от пробежек и спортивных игр. На некоторых аллеях можно увидеть сотрудников, которые протирают скамейки. Каждый вооружён тряпками и вёдрами с дезинфицирующим раствором

Первым посетителям подарили луковицы тюльпанов тех же сортов, что растут в боскете «Красный сад». Похожим образом, с цветами, горожан 8 июля приветствовали и на входе в Михайловский сад.

По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», за первый час через ворота прошли около ста человек. Люди сосредоточились по аллеям: пока одни просто гуляли, другие позировали у фонтанов и скульптур. Для Летнего сада такое количество посетителей невелико – одновременно на территории могут находиться порядка трёх тысяч человек.

С 15 июля работу возобновили также Михайловский дворец и Корпус Бенуа. Пандемия внесла свои коррективы – перейти из здания в здание, не выходя на улицу, теперь не получится, в залы же пускают лишь по сеансам группами до 10 человек. Интервал – каждые 20 минут. За месяцы изоляции сотрудники Русского музея разработали маршрутные листы, передвигаться можно только в соответствии с ними. Для того, чтобы посетители быстрее заинтересовались экспозицией, в Михайловском дворце поменяли расположение картин, некоторые достали из запасников. В Корпусе Бенуа временно не получится осмотреть работы Казимира Малевича и Василия Кандинского. Они находятся в тупиковых залах, где потенциально может скапливаться слишком много людей. О том, какие ещё изменения ждут теперь горожан в музее, «Фонтанка» рассказывала в материале.

«Фонтанка.ру»