Русский музей и Эрмитаж открываются с 15 июля. Билетов почти не осталось
Русский музей и Эрмитаж открываются для посетителей с 15 июля. Однако билетов в продаже на текущую неделю уже почти не осталось. На момент написания этой новости в продаже у Эрмитажа оставался один билет на воскресенье, 19 июля, на 19.00 — и только при условии входа по Церковной, а не по Иорданской лестнице.
Подняться по роскошной Иорданской лестнице у посетителей появится возможность лишь 26 июля в 16.00 — на это время осталось еще два билета. Но еще достаточно билетов на более поздние часы. С Церковной лестницей проще — на 21 июля билеты есть.
В качестве утешения можно сказать, что билетов в Главный штаб пока достаточно, даже на первый день работы, 15 июля.
Фото: скриншот 3D-тура с сайта Эрмитажа
Еще один «бонус» от Эрмитажа — бесплатный проход на выставку «Я воздвиг там мой царский дворец…» Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея». Она также работает с 15 июля, и на нее будут пропускать по десять человек, с 12.00 до 20.00 каждый час. Бесплатный билет на текущий сеанс можно получить у администратора на входе (вход на эту выставку — со стороны Шуваловского проезда).
Дефицит билетов наблюдается и в Русском музее. Ближайшие входные билеты в Михайловский дворец остались на 20 июля — их всего 18 штук. Зато есть достаточно билетов в Корпус Бенуа: еще 14 человек могут успеть побывать в нем прямо 15 июля.
Напомним, главные музеи города из-за противовирусных мер были вынуждены заметно ограничить число посетителей: теперь, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, билеты продаются только на конкретные сеансы, а посетителям придется ходить по определенным маршрутам. Как это будет, «Фонтанка» объясняла на примере Эрмитажа.
«Фонтанка.ру»
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