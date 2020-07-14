Фестиваль джаза на «Фонтанке» объявляет полное расписание

Онлайн-фестиваль джазовой музыки IDJazz Spb 2020, который с 15 по 17 июля будет транслировать «Фонтанка.ру», готов огласить полное расписание. Концерты будут начинаться каждый вечер, в 19.00, на сайте и в группе «Фонтанки» в соцсети ВКонтакте.

Мы уже рассказывали о том, чем знамениты хэдлайнеры этого уникального интернет-проекта: среди них – номинанты Грэмми Доб Ньяхоре и Фатумата Дьявара, новые европейские звезды музыкального направления Кекко Форнарелли и Себастьян Студницкий, а также известные российские музыканты. И, конечно, в числе выступающих — легенда джаза бас-гитарист Ришар Бона.

15 июля выступают:

Atomic Jam Band (Россия)

Gustav Lundgren (Швеция)

Kekko Fornarelli Trio (Италия)

Nduduzo Makhathini (Южная Африка)

Dizzy Dutch Duck (Россия)

Sebastian Studnitzky (Германия)

Sara Niemietz & W.G. Snuffy Walden (США)

Dobet Gnahoré (Кот-д’Ивуа́р)

16 июля:

Ilia Korchagin Quartet (Россия)

Guy Mintus (Израиль)

Brave Noises (Литва)

Petros Klampanis (Греция)

Bison Grass (Россия)

Glass Museum (Бельгия)

Niklas Winter (Финляндия)

Чижик-джаз-квартет (Россия)

Fatoumata Diawara (Мали / Франция)

17 июля:

Electricity Killed The Cat (Россия)

Simona Severini (Италия)

TenBitz (Россия)

Oleg Pissarenko (Эстония)

Rihards Lībietis (Латвия)

Tony Momrelle (Великобритания)

Добраночь (Россия)

Richard Bona (Камерун-США)

Онлайн-фестиваль джазовой музыки IDJazz Spb 2020, проходящий при поддержке Комитета по культуре, будет посвящен 100-летию культового джазмена Чарли Паркера.

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«Фонтанка.ру»