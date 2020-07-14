Фестиваль джаза на «Фонтанке» объявляет полное расписание

14 июля 2020, 14:50
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 Онлайн-фестиваль джазовой музыки IDJazz Spb 2020, который с 15 по 17 июля будет транслировать «Фонтанка.ру», готов огласить полное расписание. Концерты будут начинаться каждый вечер, в 19.00, на сайте и в группе «Фонтанки» в соцсети ВКонтакте.

Мы уже рассказывали о том, чем знамениты хэдлайнеры этого уникального интернет-проекта: среди них – номинанты Грэмми Доб Ньяхоре и Фатумата Дьявара, новые европейские звезды музыкального направления Кекко Форнарелли и Себастьян Студницкий, а также известные российские музыканты. И, конечно, в числе выступающих — легенда джаза бас-гитарист Ришар Бона.

 

15 июля выступают:

 Atomic Jam Band (Россия)

 Gustav Lundgren (Швеция)

 Kekko Fornarelli Trio (Италия)

 Nduduzo Makhathini (Южная Африка)

 Dizzy Dutch Duck (Россия)

 Sebastian Studnitzky (Германия)

 Sara Niemietz & W.G. Snuffy Walden (США)

 Dobet Gnahoré (Кот-д’Ивуа́р)

 

16 июля:

 Ilia Korchagin Quartet (Россия)

 Guy Mintus (Израиль)

 Brave Noises (Литва)

 Petros Klampanis (Греция)

 Bison Grass (Россия)

 Glass Museum (Бельгия)

 Niklas Winter (Финляндия)

 Чижик-джаз-квартет (Россия)

 Fatoumata Diawara (Мали / Франция)

 

17 июля:

 Electricity Killed The Cat (Россия)

 Simona Severini (Италия)

 TenBitz (Россия)

 Oleg Pissarenko (Эстония)

 Rihards Lībietis (Латвия)

 Tony Momrelle (Великобритания)

 Добраночь (Россия)

 Richard Bona (Камерун-США)

 Онлайн-фестиваль джазовой музыки IDJazz Spb 2020, проходящий при поддержке Комитета по культуре, будет посвящен 100-летию культового джазмена Чарли Паркера.

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