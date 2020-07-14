Фестиваль джаза на «Фонтанке» объявляет полное расписание
Онлайн-фестиваль джазовой музыки IDJazz Spb 2020, который с 15 по 17 июля будет транслировать «Фонтанка.ру», готов огласить полное расписание. Концерты будут начинаться каждый вечер, в 19.00, на сайте и в группе «Фонтанки» в соцсети ВКонтакте.
Мы уже рассказывали о том, чем знамениты хэдлайнеры этого уникального интернет-проекта: среди них – номинанты Грэмми Доб Ньяхоре и Фатумата Дьявара, новые европейские звезды музыкального направления Кекко Форнарелли и Себастьян Студницкий, а также известные российские музыканты. И, конечно, в числе выступающих — легенда джаза бас-гитарист Ришар Бона.
15 июля выступают:
Atomic Jam Band (Россия)
Gustav Lundgren (Швеция)
Kekko Fornarelli Trio (Италия)
Nduduzo Makhathini (Южная Африка)
Dizzy Dutch Duck (Россия)
Sebastian Studnitzky (Германия)
Sara Niemietz & W.G. Snuffy Walden (США)
Dobet Gnahoré (Кот-д’Ивуа́р)
16 июля:
Ilia Korchagin Quartet (Россия)
Guy Mintus (Израиль)
Brave Noises (Литва)
Petros Klampanis (Греция)
Bison Grass (Россия)
Glass Museum (Бельгия)
Niklas Winter (Финляндия)
Чижик-джаз-квартет (Россия)
Fatoumata Diawara (Мали / Франция)
17 июля:
Electricity Killed The Cat (Россия)
Simona Severini (Италия)
TenBitz (Россия)
Oleg Pissarenko (Эстония)
Rihards Lībietis (Латвия)
Tony Momrelle (Великобритания)
Добраночь (Россия)
Richard Bona (Камерун-США)
Онлайн-фестиваль джазовой музыки IDJazz Spb 2020, проходящий при поддержке Комитета по культуре, будет посвящен 100-летию культового джазмена Чарли Паркера.
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«Фонтанка.ру»
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