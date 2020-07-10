Екатерининский дворец открывается для посетителей. Билеты продадут только по паспорту

Екатерининский дворец в Царском селе назвал дату, когда возобновит работу для посетителей. В памятник истории попасть можно будет с 13 июля. Пускать будут по 25 человек за 15 минут, а билеты можно приобрести только онлайн — на официальном сайте заповедника и по паспортным данным. Кассы будут работать только для тех, кто забронировал, но не выкупил билеты на сайте.

«Теперь в Екатерининском дворце действует один маршрут. Он включает залы Парадной анфилады, Янтарную комнату, Большой зал, памятные комнаты Александра I и постоянную экспозицию «Романовы в Царском Селе». Посетители проходят по залам в одном направлении, чтобы избежать встречных потоков», — информирует пресс-служба музея-заповедника «Царское село».

На территории музея будет обязательно использовать маску и перчатки, соблюдать дистанцию и следовать разметке на полу, пользоваться антисептиками. ГМЗ рекомендует выбирать бесконтактный способ оплаты услуг. С расценками на билеты можно ознакомиться на сайте учреждения.

«Возобновляют работу и парковые павильоны: Холодная баня и Агатовые комнаты, Турецкая баня и Концертный зал в Екатерининском парке; Арсенал в Александровском парке, павильон «Дежурные конюшни» и музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате», — сообщают в заповеднике.

Напомним, в июле двери для посетителей начали открывать петербургские парки и музеи. О новых условиях уже подробно рассказали дворцы-заповедники и Эрмитаж.

«Фонтанка.ру»