«Уважаемые граждане, спецоперация ФСБ». Вышел тизер нового фильма Серебренникова
Новый фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе и вокруг него» обзавёлся тизер-трейлером. Видео о жизни автослесаря (петербургский актёр Семён Серзин) и библиотекарши (Чулпан Хаматова) из российской глубинки размещено на канале SonyPicturesRU.
По сюжету, семейство Петровых заболевает гриппом, и непонятно, где в гриппозных метаниях заканчивается действительность и начинаются фантазии. Кирилл Серебренников довольно спокойный, отчасти даже многословный текст, перенес на экран в экшн-стиле. На видео показаны перестрелки, поножовщина, любовные сцены.
Семен Серзин в роли автослесаря Петрова
Автор: скриншот видео
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В начале ролика в троллейбусе, где едет слесарь Петров, проводится «спецоперация ФСБ». «А правда, что, когда убийца умирает, возле его постели собираются привидения всех, кого он убил?» — позже спрашивает у главного героя сын.
Точная дата премьеры ленты пока не называется, в ролике указан лишь 2021 год. Кроме Серзина и Хаматовой, в экранизации снялись Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд и другие. 18+.
«Фонтанка.ру»
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