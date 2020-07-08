На джазовом фестивале «Фонтанки» зазвучат древние африканские инструменты и итальянская неоклассика

«Фонтанка» готова раскрыть интригу в отношении некоторых участников фестиваля IDJazz Spb 2020, который пройдет с 15 по 17 июля на нашей онлайн-странице tv.fontanka.ru.

Мы уже рассказали, что хедлайнером будет Ришар Бона — музыкант, в случае которого слова «живая легенда» совершенно оправданны: это один из наиболее влиятельных джазовых бас-гитаристов в мире. Сын певца и сказителя, он впитал музыкальную культуру в своей родной деревне Минта в восточной части Камеруна — очень музыкальном, по словам Бона, месте. И это сделало его уникальным.



Ришар Бона



Фото: предоставлено организаторами Ришар БонаФото: предоставлено организаторами

Кроме него, на фестивале услышите артистов, развивающих и продвигающих культуру других африканских стран. Певица, гитаристка и актриса из Мали/Франции Фатумата Дьявара, дважды номинировавшаяся на Grammy, совмещает в музыке электрогитару и древнейшие музыкальные инструменты племён Африки. Певица Доб Ньяхоре родом из Кот-д’Ивуара сводит экспрессивные танцы, африканские языки и древние обычаи. Артистка номинировалась на World Music Awards и разделила Grammy за лучшее городское/альтернативное представление.

В фестивале примет участие британский соул-певец Тони Момрель, выступавший с Уитни Хьюстон и сэром Элтоном Джоном, немецкий мультиинструменталист Себастьян Студницкий и новые звезды итальянского джаза — трио пианиста Кекко Форнарелли.

И это далеко не все участники: на фестивале выступят артисты с пяти континентов и, конечно, отечественные музыканты.

IDJazz Spb пройдет в течение трех вечеров при поддержке комитета по культуре, начало концертов — в 19.00. 12+

«Фонтанка.ру»