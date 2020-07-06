Гергиев опять открывает Мариинку — пустят уже вдвое больше зрителей
Мариинский театр объявил о продолжении фестиваля «Звезды белых ночей». 7 июля в 19.00 в новом здании театра пройдет концертное исполнение оперы Чайковского «Иоланта». Билеты уже поступили в продажу, их стоимость составляет от одной до трех тысяч рублей.
Театр дает понять, что это не последнее публичное событие, которое он намерен провести в разгар пандемии. Так, в рассылке говорится, что в ближайшее время на сценах Мариинского (то есть, видимо, не только в основном зале) «пройдет масштабная серия событий при участии ведущих солистов оперной и балетной труппы, симфонического оркестра и приглашенных инструменталистов».
Что характерно, число билетов, которые продает театр на представление по сравнению с тестовыми концертами, прошедшими 20 июня, выросло вдвое: с 500 до 1000 при общем числе мест в зале около 2000.
Скриншот с сайта https://www.mariinsky.ru/
В исполнении оперы «Иоланта» примут участие Ирина Чурилова (Иоланта), Станислав Трофимов (Рене, король Прованса), Сергей Скороходов (Граф Водемон), Алексей Марков (Роберт), Евгений Никитин (Эбн-Хакиа). За пульт симфонического оркестра Мариинского театра встанет сам Валерий Гергиев.
Театр также декларировал намерение постепенно сокращать количество предзаписанных онлайн-показов и переходить к формату «живого» вещания.
Напомним, 20 июня в Мариинском-2 прошли «пробные» гала-концерты оперной музыки. «Фонтанка» побывала на них и оценила меры безопасности, принятые театром в связи с пандемией.
«Фонтанка.ру»
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