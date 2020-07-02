Русский музей назвал сроки открытия Летнего и Михайловского садов

Михайловский откроется для посетителей 8 июля, Летний заработает на неделю позже — 15 июля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Русского музея.

«Посетителям садов рекомендовано использовать защитные маски и одноразовые перчатки (при необходимости их можно приобрести на входе), а также соблюдать социальную дистанцию, — уточнили в музее. — Для обеспечения безопасности посетителей в садах будет проводится ежедневная дезинфекция, павильоны и кафе будут временно закрыты».

График работы садов сохранится. По летнему графику оба сада будут работать с 10.00 до 22.00 (до 30 сентября), вход закрывается на полчаса раньше.





Фото: скриншот с сайта Русского музея Фото: скриншот с сайта Русского музея

В музее уточнили, что в настоящее время в садах ведутся подготовительные работы к открытию, дезинфекция, установка информационных стендов и другие мероприятия, не позволяющие открыть их сразу же.

Напомним, большая часть городских садов и парков, включая Новую Голландию и Павловск, уже открылась, 3 июля должны заработать парки Царского Села и Петергофа.

«Фонтанка.ру»