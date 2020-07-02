Русский музей назвал сроки открытия Летнего и Михайловского садов
Михайловский откроется для посетителей 8 июля, Летний заработает на неделю позже — 15 июля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Русского музея.
«Посетителям садов рекомендовано использовать защитные маски и одноразовые перчатки (при необходимости их можно приобрести на входе), а также соблюдать социальную дистанцию, — уточнили в музее. — Для обеспечения безопасности посетителей в садах будет проводится ежедневная дезинфекция, павильоны и кафе будут временно закрыты».
График работы садов сохранится. По летнему графику оба сада будут работать с 10.00 до 22.00 (до 30 сентября), вход закрывается на полчаса раньше.
Фото: скриншот с сайта Русского музея
В музее уточнили, что в настоящее время в садах ведутся подготовительные работы к открытию, дезинфекция, установка информационных стендов и другие мероприятия, не позволяющие открыть их сразу же.
Напомним, большая часть городских садов и парков, включая Новую Голландию и Павловск, уже открылась, 3 июля должны заработать парки Царского Села и Петергофа.
«Фонтанка.ру»
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