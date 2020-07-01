Эрмитаж будет пускать по сеансам, определенными маршрутами и только на два часа

Стало известно, как именно будет работать Эрмитаж в условиях пандемии. Как сообщили в музее, в соответствии с санитарными нормами, он будет вынужден ограничить вход и регламентировать передвижение внутри.

«Посещение будет организовано по сеансам, будут работать несколько точек для входа и выхода, — рассказали „Фонтанке« в музее. — Мы также вынуждены ограничить пребывание в музее двумя часами. Для посетителей будут доступны только определенные маршруты, сейчас они разрабатываются нашими специалистами».

В Эрмитаже пояснили, что маршруты сделают с разными акцентами в пределах коллекции, но все они позволят встретиться с его основными шедеврами.

Кроме того, посетителей, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, обяжут носить маски и перчатки, а билеты будут электронными.

В музее предупредили, что хоть схема и временная, даже ее готовы менять при наличии конструктивных предложений, которые принимаются в социальных сетях.

«Мы надеемся, что все эти нововведения будут с нами не дольше, чем до декабря, — оптимистично подытожили в музее. — День святой Екатерины — День Эрмитажа — мы рассчитываем встретить, распрощавшись с временными ограничениями».

Также «Фонтанка» узнала, что музей планирует временные изменения в ценовой политике, связанные с введением единого билета для всех категорий граждан (и выбором маршрута при покупке), однако подробности пока окончательно не закреплены самим музеем.

Напомним, ранее Михаил Пиотровский сообщил, что Эрмитаж не откроется ранее 15 июля. В последний июньский день губернатор Александр Беглов подписал постановление, разрешающее музеям работать с 6 июля — при соблюдении всех предписаний.

«Фонтанка.ру»