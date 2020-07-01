Михаил Пиотровский: Эрмитаж не откроется раньше середины июля

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, придя на избирательный участок 1 июля, сообщил, что вверенный ему музей откроется не раньше середины июля. Эта информация оглашалась и раньше, но вопросы появились после того, как губернатор Александр Беглов накануне выпустил постановление, разрешающее работу музеев с 6 июля.

«Что такое «открывается музей»? – цитирует его «Петербургский дневник». – Это значит, сотрудники музея приходят в него, начинают работу фонды. Учреждения культуры будут открываться тогда, когда они могут, согласно правилам и санитарным ограничениям. Когда все эти ограничения будут выполнены, люди в небольшом количестве начнут приходить в музеи».

Напомним, Михаил Пиотровский был одним из авторов поправок в Конституцию, в той части, что касается обязанности государства охранять культуру.

"Фонтанка.ру"