Михаил Пиотровский: Эрмитаж не откроется раньше середины июля
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, придя на избирательный участок 1 июля, сообщил, что вверенный ему музей откроется не раньше середины июля. Эта информация оглашалась и раньше, но вопросы появились после того, как губернатор Александр Беглов накануне выпустил постановление, разрешающее работу музеев с 6 июля.
«Что такое «открывается музей»? – цитирует его «Петербургский дневник». – Это значит, сотрудники музея приходят в него, начинают работу фонды. Учреждения культуры будут открываться тогда, когда они могут, согласно правилам и санитарным ограничениям. Когда все эти ограничения будут выполнены, люди в небольшом количестве начнут приходить в музеи».
Напомним, Михаил Пиотровский был одним из авторов поправок в Конституцию, в той части, что касается обязанности государства охранять культуру.
"Фонтанка.ру"
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