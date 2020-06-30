Фото: из личного архива Олега Березина «Открываться будем долго, мучительно». Когда на самом деле петербуржцы попадут в кино Версия для печати Tweet

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 29 июня подтвердил, что кинотеатры откроются 15 июля. Бизнес оптимизма не разделил, предупредив, что подготовка к открытию займет месяц. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин объяснил «Фонтанке», так ли это и какова ситуация в Петербурге.

По итогу 2020 года кинотеатры суммарно потеряют порядка 48 миллиардов рублей — без учета 19 миллиардов рублей кассовых сборов, которых лишатся продюсеры и дистрибьюторы. К таким выводам пришлa компания «Невафильм Research». И это притом, что в январе-феврале рынок вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 10%. На киноотрасль повлияло закрытие кинотеатров из-за COVID-19, осторожность зрителей, противоэпидемиологические меры (увеличение интервалов между сеансами, неполный рабочий день, ограничения заполняемости), падение доходов населения и продаж в кинобарах, снижение рекламных доходов и, конечно, перенос премьер. Полностью исследование можно прочесть на странице главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

— 29 июня в очередной раз прозвучало, что кинотеатры откроются 15 июля. Но отдельные представители кинотеатров уже возразили, что на подготовку к открытию нужен месяц, а значит, к 15 июля не успеть. Вы с ними согласны?

— Дело не в том, сколько нужно времени на подготовку — сам-то кинотеатр можно за несколько дней расконсервировать, привести в порядок, помыть, почистить, два раза продезинфицировать и потом еще раз продезинфицировать. Проблема в том, что, к сожалению, такие решения не принимают на уровне правительства: нет единого дня открытия кинотеатров. Решать должны главы субъектов Федерации, у нас — господин Беглов. Москва, например, еще в конце прошлой недели заявляла, что откроет кинотеатры не раньше 1 августа. А мы от столицы отстаем, как обычно, на несколько недель… Проблема и в том, что никакой логики принятия решений нет, поэтому мы не можем прогнозировать. Но вообще, по моим ощущениям, кинотеатры в Питере откроются не раньше середины августа.

— Ну как же так. Сейчас же так радостно одно за другим открывается все заведения — в преддверии 1 июля.

— Думаю, что после голосования будем «радоваться» в обратную сторону. Тут такой «клубок» возникает: учитывать надо еще и то, что продюсерам, дистрибьюторам нужно три-четыре недели, чтобы как минимум прорекламировать фильм. И у нас лент, которые на слуху, которые мы ждем, которые привлекут зрителей в зал, — не так много. Особенно если мы про июль говорим. У нас есть российская комедия «Хэппи-энд», которая запланирована на 16 июля — но там тоже нормальные продюсеры, они говорят: «Ребят, мы посмотрим, сколько регионов откроют кинотеатры, и будем принимать решение, выходим мы в этот день или в другой». Если бы вы два дня назад мне позвонили, я бы вам рассказывал, что у нас 23 июля выходит «Мулан», а 31 июля — «Довод» Кристофера Нолана. А вы сегодня позвонили, и теперь я могу сказать: «Нет, „Довод« выйдет 12 августа (пока так планируется), „Мулан« у нас „уехал« на 20 августа». Неизвестных в этом уравнении — миллион. Проблема не в том, сколько времени нужно физически кинотеатру. Проблема в том, сколько времени нужно на то, чтобы фильмы встали в афишу и зритель бы это заметил. Мы понимаем, что эта раскачка примерно месяц занимает, начиная от того момента, когда говорят: «Да».

— Что в этой ситуации может помочь?

— Если бы сегодня вышло распоряжение губернатора, что с 15 июля в Петербурге разрешают работать кинотеатрам, — уже было бы легче. А то мы дождемся 15 июля, и нам скажут: «Нет, вы знаете, мы тут посмотрели на обстановку, давайте попозже». «А когда?» И мы будем так вот бегать друг за другом. И когда скажут: «Все, давайте, завтра открываемся. Довольны?» Мы скажем: «Нет, не довольны, потому что теперь продюсеры не знали, что завтра мы открываемся, и у нас нет фильмов. И зрители об этом не знали, у них уже планы другие, они уже на шашлык все уехали, они не знали, что в субботу надо было идти в кинотеатр». Поэтому открываться будем долго, мучительно: мы зависит от продюсеров, продюсеры — от нас, и мы с продюсерами вместе — от зрителя.

— То есть проблема организовать людей, чтобы они сидели в шахматном порядке, с масками и прочим, — это еще наименьшее из зол?

— Во-первых, у нас сейчас не идет никакого разговора про шахматный порядок. И даже нет разговора про маски — для зрителей я имею в виду. Да, персонал обязан носить маски. У нас есть рекомендации Роспотребнадзора — рекомендации! А конкретные условия, предписания, ограничения, будет уже вводить губернатор в своем распоряжении. Или скажет просто: руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора. Или: «Нужно, чтобы все зрители были в масках все три часа, пока идет фильм». Пока речь идет о соблюдении социальной дистанции в 1 метр. Но есть залы, где можно посадить людей в каждое кресло и соблюсти эту социальную дистанцию. А есть кинотеатры, где придется для этого целые ряды пропускать. Но это, опять же, не норма, это рекомендация. А вот норму, правила, предписания, будет, повторюсь, издавать глава субъекта федерации.

Напомним, кинотеатры в Петербурге массово закрылись в конце марта и до сих пор находятся в простое. При этом аренду, зарплаты сотрудникам и расходы на эксплуатацию помещений продолжают оплачивать, то есть «работают» себе в минус. В конце апреля «Фонтанка» включила кинозалы в список наиболее пострадавших от пандемии частных культурных пространств. Тогда Олег Березин прогнозировал: после эпидемии часть площадок и сетей закроются навсегда.

Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»