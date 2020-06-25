Оперу «Скупой рыцарь» поместят в онлайн-игру «Сфера»
В Петербурге на киностудии «Лендок» идет запись музыки оперы, интегрированной в компьютерную игру. Жанр проекта называется let’s play — зритель видит геймеров, которые по ходу комментируют действие.
Музыкальной основой для проекта послужила опера Сергея Рахманинова «Скупой Рыцарь» — ее записывают музыканты симфонического оркестра «Таврический». Игровой — многопользовательская онлайн-игра «Сфера». Ее псевдоисторический стиль «рифмуется» с сюжетом оперы: действие игры разворачивается в Сфере — древней магической вселенной, существующей параллельно с нашей. Армии захватывают замки, их окружают монстры, а среди персонажей — крестоносец, инквизитор, оружейник, кузнец, чародей и многочисленные фэнтезийные герои.
Фото: скриншот видеопроб
Солисты, которые будут исполнять вокальные партии (и, соответственно, управлять своими аватарами, персонажами в компьютерной игре), находятся в разных городах и странах. Это народный артист России Сергей Лейферкус (Барон), солист театра «Зазеркалье» Роман Арндт (Альбер), солист Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Андрей Батуркин (Герцог), солист Большого театра Леонид Бомштейн (Ростовщик) и солист академии молодых оперных певцов Мариинского театра Денис Беганский (Cлуга).
В будущем планируется создать целую тетралогию подобных онлайн-экранизаций камерных опер русских композиторов на сюжеты «Маленьких трагедий» Пушкина. В нее войдут «Пир во время чумы» Цезаря Кюи, «Скупой рыцарь» Сергея Рахманинова, «Каменный гость» Александра Даргомыжского и «Моцарт и Сальери» Николая Римского-Корсакова.
Опера будет благотворительной — пожертвования зрителей пойдут на помощь оперным певцам и музыкантам, оставшимся без работы из-за коронавируса.
Премьера «Скупого рыцаря» состоится в конце июля. Представить себе, как будет выглядеть компьютерная опера, можно по видеопробам.
Напомним, ранее БДТ им. Г.А. Товстоногова представил спектакль «Вишневный сад» в игре «Майнкрафт», и «Фонтанка» вместе с его создателями проанализировала тенденцию.
«Фонтанка.ру»
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