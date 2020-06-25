Министр культуры подтвердила сроки открытия кинотеатров. Они могут заработать с середины июля

Кинотеатры России могут открыться для зрителей 15 июля после ограничений, связанных с коронавирусом. Такую информацию «Интерфакс» подтвердила министр культуры Ольга Любимова.

«Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей», — отметила Любимова. По её словам, дата 15 июля «продолжает оставаться актуальной», однако конкретные решения будут зависеть от региональных властей.

Напомним, о сроках открытия культурных учреждений заявил в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, для кинотеатров в июле организуют специальную шахматную рассадку. Театры и концертные залы планируется «разморозить» осенью. При этом ведётся дискуссия по поводу парков при музеях-заповедниках. Хотя Ольга Любимова обещала открыть эти зелёные зоны 16 июня, в Петербурге городские власти и Роспотребнадзор оказались не готовы к таким послаблениям.

«Фонтанка.ру»