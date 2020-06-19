Мариинский театр примет зрителей впервые за три месяца. На концертах их ждут измерение температуры и шахматная рассадка Версия для печати Tweet

На Новой сцене Мариинского театра 20 июня пройдет два концерта фестиваля «Звезды белых ночей» — театр откроет двери для публики впервые за три месяца. Обоими концертами продирижирует Валерий Гергиев, на сцене будут петь солисты оперы и играть оркестр Мариинского.

Первый концерт начнется в 16.00, он будет благотворительным, и его гостями станут медицинские работники — приобрести билет на это выступление у обычных горожан возможности нет. Второй концерт начнется в 20.00, и билеты на него поступят в продажу.

Как сообщили в театре, число зрителей, которые смогут попасть на представление, ограничено 500 человек (при вместимости зала в 1900).





Фото: mariinsky.ru/ Фото: mariinsky.ru/

«При входе в театр зрителям будут измерять температуру, на впуске и затем в фойе до начала мероприятия они должны будут соблюдать социальную дистанцию; в зале будет действовать принцип шахматной рассадки, а использование средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания в здании (зрители без масок и перчаток в театр допущены не будут), — говорится в релизе Мариинского. — Между дневной и вечерней программой будет проведена тщательная дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха как в зрительской, так и в закулисной части».

Также театр проведет прямые трансляции обоих концертов в социальных сетях и на своем сайте mariinsky.tv.

Напомним, о проведении 20 июня фестиваля «Звезды белых ночей» 9 июня сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, однако в Мариинском театре в тот день оказались не готовы к такому повороту событий.

«Фонтанка.ру»